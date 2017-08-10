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Organlarıyla 2 kişiye umut oldu

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen kadının böbrekleri 2 kişiye nakledilmek üzere alındı

Organlarıyla 2 kişiye umut oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 84 yaşındaki kadının böbrekleri iki kişiye nakledilmek üzere alındı.

Alınan bilgiye göre, geçirdiği beyin kanaması sonucu Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan ve daha sonra beyin ölümü gerçekleşen Akçiçek Güven'in organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Güven'in böbrekleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden gelen organ nakli ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla alındı.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Muzaffer Şenveli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güven'in organlarını bağışlayan ailesine teşekkür etti.

Hastanın 16 gün önce beyin kanaması nedeniyle hastanelerine geldiğini belirten Şenveli,"Beyin cerrahi uzmanları tarafından operasyona alınan hasta 16 gün yoğun bakımda takip edildi. Bugün itibarıyla beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın organları ailesi tarafından bağışlandı. Bölge halkımız bu konuda çok duyarlıdır." dedi.

Şenveli Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından donörden alınan organların iki hastaya nakledileceğini, her organın yeni bir hayat anlamına geldiğini söyledi.

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