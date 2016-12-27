Organlarıyla 4 kişiye umut olan öğrenci toprağa verildi

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesi tarafından organları bağışlanan üniversite öğrencisi Hilal Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Hilal Yiğit'in cenazesi, Ordu Devlet Hastanesinden yakınları tarafından alınarak Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Yiğit'in cenazesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla aynı mahalledeki Ulu Cami avlusuna götürüldü.

Yiğit'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Fatsa ilçesinin Arslancami Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, sınıf ve okul arkadaşları katıldı.

Samsun'dan Giresun yönüne giden Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil, 24 Aralık'ta Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi mevkisinde sinyalizasyon direğine çarpmış, kazada sürücü Büyük'ün yanı sıra otomobilde bulunan Esra Bilkay, Hilal Yiğit ve Sina Nur Güney yaralanmıştı.

Yaralılardan Sina Nur Güney, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiş, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi gören Hilal Yiğit'in ise beyin ölümü gerçekleşmişti.

Ailesi tarafından organları bağışlanan üniversite öğrencisi Hilal Yiğit'ten operasyonla böbrekleri ve karaciğeri, 4 hastaya nakledilmek üzere alınmıştı.



