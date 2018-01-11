Organlarıyla 9 kişiye umut oldular

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de beyin ölümü gerçekleşen 2 kişi, aileleri tarafından bağışlanan organlarıyla 9 kişiyi yaşama bağladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir'de evinde kalp krizi geçiren 29 yaşındaki Özgür Üstküp ve trafik kazasının ardından beyin kanaması geçiren Ferdi Çıracı, Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üstküp ile Çıracı'nın hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Yapılan görüşmeler sonucu Üstküp ve Çıracı'nın aileleri, organ bağışında bulunmayı kabul etti.

Ankara'dan ve İstanbul'dan gelen ekiplerce Eskişehir Devlet Hastanesinde başarılı bir operasyonla alınan Üstküp ve Çıracı'nın organları, nakil için bekleyen 9 hastaya hayat verdi.



