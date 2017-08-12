Organlarıyla iki kişiye umut oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki bir hastanın bağışlanan organları, 2 kişiye nakledilmek üzere alındı.

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, üç gün önce beyin kanaması sonucu Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan 47 yaşındaki erkek hasta, ameliyata alındı.

Beyin Cerrahi Kliniğinde ameliyatı gerçekleştirilen ve yoğun bakıma alınan hasta, üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Servergazi Devlet Hastanesine İzmir'den gelen sağlık ekipleri, karaciğeri İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, bir böbreği de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara götürdü.

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Berna Öztürk, organ bağışında bulunan acılı aileye başsağlığı diledi.

Türkiye'de binlerce kişinin organ beklediğini belirten Öztürk, "Organ bağışında bulunan ailemiz de en acı günlerinde başka ailelere umut olmak adına beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organlarını bağışladı. Ben kendilerine organ bağışında bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



