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Orgeneral Akar oyunu "Mehmetçik"ten yana kullandı

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber kategorisinde "Komandoların eğitimi", yaşam kategorisinde "Türk Yıldızları İzmir'de" başlıklı fotoğrafları beğenirken spor dalında ise Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Barış Telli'nin mutluluğunu aktaran "Türkiye'nin sevinci" fotoğrafına oy verdi

Orgeneral Akar oyunu

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber kategorisinde "Komandoların eğitimi", yaşam kategorisinde "Türk Yıldızları İzmir'de" başlıklı fotoğrafları beğenirken spor dalında ise Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Barış Telli'nin mutluluğunu aktaran "Türkiye'nin sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Orgeneral Akar, Genelkurmay Başkanlığındaki makamında AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinin fotoğraflar hakkında verdiği bilgilendirmenin ardından oylamaya geçen Orgeneral Akar, tercihlerini daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yer aldığı karelerden yana kullandı.

Haber kategorisinde Murat Yolcu'nun, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda çektiği "Komandoların eğitimi" başlıklı fotoğrafına oy veren Akar, yaşam kategorisinde ise Cem Öksüz'ün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları çerçevesinde Türk Yıldızları ekibinin yaptığı gösteri sırasında çekilen "Türk Yıldızları İzmir'de" fotoğrafını tercih etti.

Orgeneral Akar, spor kategorisinde ise oyunu, Abdullah Coşkun'un Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu maçın ardından çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafından yana kullandı.

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AA'nın "yılın Fotoğrafları"Anadolu AjansıGenelkurmay Başkanı Orgeneral Akar
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