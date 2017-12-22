Orgeneral Akar'dan

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Şehit Kubilay'ı Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Orgeneral Akar, mesajında, 87 yıl önce Menemen'de, menfur bir saldırıda şehit edilen, yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beyleri, bir kez daha saygıyla andıklarını belirtti.

Orgeneral Akar, "Tarihimizin çeşitli dönemlerinde, Menemen'de ve son olarak da 15 Temmuz'da yaşanan bu ibretlik olayların, bütün yönleriyle genç kuşaklara aktarılması, geleceğimizin ve ülkemizin güvenliği bakımından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının, milletin kültürü ve tarihiyle zenginleşen yüksek değerleri, vicdan ve namus borcu olarak sonsuza kadar korumak ve yaşatmak için dün olduğu gibi bugün de her türlü gayreti gösterdiğine işaret eden Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Bağrından çıktığı ve güveninden, sevgisinden destek aldığı asil Türk milleti ile aziz şehitlerimizi koynunda barındıran kutsal vatan toprakları için 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi!' anlayışı içinde mücadelesini sürdüren ordumuz, bayraklaşan vatan topraklarını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da her türlü tehdit ve tehlikeye karşı canı, kanı pahasına korumakta kararlıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 87 yıl önce Menemen'de yaşanan elim ve esef verici olayı, yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha kınıyor, bu vesileyle, başta Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beyler olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, özveri ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Terörle Mücadele Harekatı'nda,15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve diğer faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı, kanlarını bayraklaşan vatan toprakları uğrunda feda eden bütün aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden tüm mensuplarımızı rahmet ve şükranla, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz."