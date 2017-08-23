Orgeneral Akar'ı Gülen'le görüştürmek isteyen Evrim hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada, eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim, "Biz hiçbir zaman darbenin eğitimini almadık. Biz darbeye karşıyız, silahlı kuvvetler darbeye karşı. En demokratik kurum Türkiye'de silahlı kuvvetlerdir. Darbeye asker de karıştı, bir sürü insan da karıştı. TSK'nın yüzde kaçı karıştı darbeye buna bakalım." dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada çapraz sorgusu başlayan Evrim'e, Akıncı Üssü 143. Filo koridoruna ait kamera görüntüleri izlettirildi.

Sanık Evrim, görüntüleri ilk defa izlediğini, avukatıyla inceleme yaptıktan sonra görüntülere ilişkin savunma yapacağını belirtti.

Duruşmada daha sonra müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan Evrim'e ilk soruyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yöneltti.

Aydın, Evrim'in 15 Temmuz'da hava sıcaklığı nedeniyle öğleden sonra mesaiyi tatil etme kararı verdiğini anımsatarak, daha önce aynı sıcaklıklarda ya da daha sıcak havalarda mesaiyi tatil etme kararı vermemesindeki çelişkiyi sordu. Sanık Evrim, kendisinden önce böyle bir karar verilip verilmediğini hatırlamadığını belirterek, "Eksi 27 derecede uçakları kaldıran, sabah saat 6'da uçakları uçuran ben, cuma günü de öğleden sonra 2'de mesaiyi bitiren yine ben. Benim buna karar verme yetkim var. Darbe gibi niyetim olsa mesaiyi 2 saat önce başlatır ve istediğim saatte de bitirebilirdim." yanıtını verdi.

Avukat Aydın, sanıklardan Hakan Karakuş ile yaptığı görüşmede Akın Öztürk'ü sorup sormadığı sorusu üzerine sanık Evrim, böyle bir görüşme yapmadığını savundu.

Aydın, Evrim'in cezaevinde eşiyle yaptığı görüşmenin resmi tutanağında "Abdullah" isimli bir kişiden "komutan" diyerek hitap ettiğinin yer aldığını ve bu kişinin FETÖ firarisi Abdullah Aymaz olarak değerlendirildiğini belirterek, "Bir terör örgütü yöneticisine 'komutanım' diye hitap eden biri şerefli bir Türk askeri olabilir mı?" sorusunu yöneltti. Sanık Evrim, soruların "Bel altına vurmaya yönelik" olduğunu iddia edince avukat Aydın, "Size bel altı vurmaya gerek yok, her şey çok açık." dedi.

Sanık Evrim'in avukatı Mustafa Avlağı'nın da soruların, sanığı itham eder mahiyette olmasını söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, şöyle konuştu:

"Siz herkesi itham ettiniz. O gece darbeye direnen vatandaşlarımızı bile itham ettiniz. Nürnberg benzetmesine gelince, dünden beri savunmasını dinliyoruz. Kesintisiz bir gün savunma yaptı. İstediği zaman oturdu. İstediği her konuda açıklama yaptı. Heyeti ve milletimizi tehdit edip, mesaj verdi. Böyle bir mahkemeyi Nürnberg'e benzetmek için akıl, vicdan, idrak yoksunluğudur. Siz sadece mahkemeye değil, Türk Milleti'ne hakaret ettiniz."

Salonda duruşmayı takip eden gaziler ve şehit yakınları avukat Aydın'ın sözlerini alkışladı.

Sanık Evrim, TBMM'nin avukatı Necdet Pakdil'in, "Siz üssünüze hakim tavır sergileseydiniz, az bir direnç gösterseydiniz işler daha farklı olabilirdi. Direnç gösterseydim darbecilerin bazı davranışlarına engel olabilir miydim diye aklınızdan geçiyor mu?" sorusuna, "Bizi düşman kuvvetleri esir almadı, Yunan üniformasıyla esir almadılar. Benim personelim ama ben silsilede rütbem kadar sorumlu olurum. O gün akşam oradan 300 silah çıktı. Ben kaçtım mı, tünele mi girdim? Ben bunun vicdan muhakemesini yapıyorum fakat o gün Türkiye'nin nasıl bir karanlık geceden geçtiği akıllardan çıkmasın. Ben, Hava Kuvvetleri Komutanına durumu bildirmişim, can güvenliğim yok demişim." yanıtını verdi.

Kendisinin de mağdur olduğunu, Akıncı Üssü'ndeki bütün mağdur personelin ızdırabını çektiğini savunan Evrim, şunları söyledi:

"Bu iş Hakan Evrim'e yıkılacaksa tamam. Ama bunun Genelkurmay bacağı, MİT bacağı, devlet bacağı var. Ben de herkes kadar kendi üzerime düşeni alıyorum ama herkes kendi üzerine düşeni alsın. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanını, Sayın Başbakanı, Genelkurmay Başkanını, kuvvet komutanlarını MİT başkanını çağırın burada konuşalım. Meclis'teki komisyon keşke herkesi, milletin gözü önünde canlı yayında dinleseydi. Ben sorumluluktan kaçmadım, varsa cürmüm kadar razıyım yanmaya. Ben terörist değilim ki."

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, "Darbeye asker karışmadı mı?" sorusunu sanık Evrim, "Biz, hiçbir zaman darbenin eğitimini almadık. Biz darbeye karşıyız, silahlı kuvvetler darbeye karşı. En demokratik kurum Türkiye'de silahlı kuvvetlerdir. Darbeye asker de karıştı, bir sürü insan da karıştı. TSK'nın yüzde kaçı karıştı darbeye buna bakalım." diye yanıt verdi.

Sanık Evrim, bir soru üzerine de "Allah bu ülkeyi daim etsin, bu milleti daim etsin, Allah hiçbir zeval vermesin ne ülkemize ne devletimize. Biz darbeye karşıyız, ben karşı olduğum gibi eminim ki TSK da karşı. Ben yüzde 10'luk bir şey bırakayım emin olun hepimiz aynı düşünüyoruz, biz farklı tarafta değiliz ki. Şurada bizi darbeci yapıyorlar, biz vatan haini değiliz ki ben darbe yapmadım ki." diye konuştu.

Evrim, "Darbenin merkezinin Akıncı Üssü olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna ise "İddianamede başka bir alternatif yok." yanıtını verdi.