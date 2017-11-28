Orgeneral Avsever, Uysal'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette, Orgeneral Avsever, anı defterini imzaladı.

Uysal'a, "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Avsever, deftere şunları yazdı:

"Sayın Başkanım Mevlüt Uysal'ı ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Yeni görevinin şahsına, ailesine, güzel İstanbullulara ve ülkemize hayırlı olması dileklerimle saygılarımı sunarım."

Birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Uysal ve Avsever, daha sonra bir süre baş başa görüştü.

Başkan Uysal, misafiri Orgeneral Musa Avsever'e eski Kasımpaşa siluetinin yer aldığı bir tablo hediye ederken, Orgeneral Avsever de Başkan Uysal'a "Birinci Ordu Komutanlığı Selimiye- İstanbul" yazan bir plaket sundu.