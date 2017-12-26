ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında iki kategoride üç fotoğraf için oy kullandı.

Orgeneral Çetin, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Çetin, Haber kategorisinde, Suriye'de Esed rejiminin başkent Şam'da ateşkes ihlali yaparak vurduğu Guta bölgesi Artin beldesindeki yerleşim yeri ve çarşılarda çekilen "Suriye'de ateşkes ihlalleri" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Çetin, aynı kategoride, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 metre rakımlı tepede kurulan üs bölgesinde bayram namazı kılan Mehmetçiklerin yer aldığı "Mehmetçik'in bayram namazı" konulu fotoğrafı da seçti.

Orgeneral Çetin'in "Yaşam" kategorisinde tercihi ise İsrail'in ambargosu altındaki Gazze'de tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan engelli üç kardeşten biri olan 7 yaşındaki Mahmud'un yer aldığı "Engelli kardeşlerin yaşamı" konulu fotoğraf oldu.