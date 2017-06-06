Orgeneral Çolak'ın derdest edilmesinden sorumlu Gözel hakim karşısında

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 12'nci celsesine başlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Darbe planlayıcıları hakim karşısındaDarbe girişiminin çatı iddianamesi

Davanın 12'nci celsesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel'in savunmasıyla başladı.

Çolak'ı Akar ile görüştürme bahanesiyle çağırmış

İddianamede, sanık Gözel'in Orhan Yıkılkan ve Mehmet Dişli ile eylemlerin organizasyonu ile ilgili görüşmeler yaptığı, darbe saatinin geriye çekilmesinin ardından Gözel, Mehmet Partigöç, Orhan Yıkılkan ve Mehmet Dişli ile süratli şekilde plan organize edildiği bilgisine yer veriliyor.

Orgeneral Akar'ın darbe girişimini onaylamaması üzerine onu derdest etmek için Ramazan Gözel'in, Orhan Yıkılkan, Serdar Tekin, Abdullah Erdoğan ve Levent Türkkan ile odaya giren kişiler arasında olduğu da ifade edilen iddianamede, Gözel'in Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı da Genelkurmay Başkanı Akar ile görüştürme bahanesiyle Karargaha çağırarak derdest edilmesini sağladığı belirtiliyor.

Gözel'in ardından, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığına giderek komutayı ele alıp mevcut tümen komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'un derdest edilmesi emrini verdiği belirtilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ile sözde atama listesinde Ankara Sıkıyönetim Komutanı ve 4. Kolordu Komutanı olarak görevlendirilen Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü'nün de savunma yapması bekleniyor.

Gözel ile savunma yapması beklenen Kırker ve Ünlü'nün isimleri, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında da geçiyor.

Muhabir: Ertuğrul Subaşı,Zafer Fatih Beyaz,Tanju Özkaya