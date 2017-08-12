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Orgeneral Çolak'tan veda ziyareti

- YAŞ kararıyla emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak, Erzincan Valisi Arslantaş'a veda ziyaretinde bulundu

Orgeneral Çolak'tan veda ziyareti

ERZİNCAN (AA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı gereği 1 Eylül itibarıyla emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a veda ziyaretinde bulundu.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Çolak, beraberinde 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile Erzincan Valiliğine geldi.

Çolak, daha sonra valilik binasına geçerek "Şeref Defteri"ni imzaladı.

Vali Arslantaş ile bir süre görüşen Çolak, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından buradan ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
ErzincanKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak
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