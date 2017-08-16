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Orgeneral Küçükakyüz'den Eskişehir Valisi Çakacak'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'a veda ziyaretinde bulundu. Valilik'te...

Orgeneral Küçükakyüz'den Eskişehir Valisi Çakacak'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'a veda ziyaretinde bulundu.

Valilik'te Çakacak tarafından karşılanan Orgeneral Küçükakyüz, günün anısına şeref defterini imzaladı.

Küçükakyüz, yaptığı konuşmada, Eskişehir'de görev yaptığı sürede tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştığını belirterek, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Kısa süre önce Eskişehir'de göreve başlayan Vali Çakacak ile güzel bir dostluk oluşturduklarını dile getiren Küçükakyüz, Eskişehir'i ve halkını çok sevdiğini kaydetti.

Vali Çakacak ise Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

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