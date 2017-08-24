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Orhan Kural'ın annesi toprağa verildi

- İTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Türkiye Gezginler Kulübü Başkanı Prof. Dr. Kural'ın annesi toprağa verildi

Orhan Kural'ın annesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Türkiye Gezginler Kulübü Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın annesi Suat Kural (90) Zincirlikuyu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Dün vefat eden Kural, için Zincirlikuyu Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Prof. Dr. Kural, camide taziyeleri kabul ederken cenazeye aile üyelerinin yanı sıra Kural'ın akademisyen dostları, öğrencileri katıldı.

Prof. Dr. Kural cenaze namazı öncesi yaptığı açıklamada, Suat Kural'ın kendileri için çok iyi bir anne olduğunu, hayatı boyunca ailesi dışında da çok sayıda insana yardım eden bir hayırsever olduğunu anlattı.

Kural'ın naaşı öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından yine Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Orhan KuralSuat Kural
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