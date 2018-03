"Orhan Okay çağdaş bir insan-ı kamildi" - Prof. Dr. Uçman: - "Abdülaziz Efendi, Nurettin Topçu gibi değerli şahsiyetlerle karşılaşması, Vefa Lisesi'nde ders aldığı büyük hocalar, Orhan Okay'ın altyapısını oluşturmuştur" - "Çok yönlü bir insandı. Sadece belli bir alana saplanıp kalmış biri değildi. Her konuda değerlendirmeler yapabilecek donanımdaydı. Aslında o çağdaş bir insan-ı kamildi" - Yazar Ayvazoğlu: - "Çok okuyup çok yazan biriydi. Orhan Hoca, kendine has, bağırmayan, kendini frapan bir şekilde göstermeyen, çok tatlı, okutan ve rahat bir üsluba sahipti"

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:25