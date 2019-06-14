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Orient Queen Marmaris'te

Orient Queen isimli kruvaziyer, Marmaris'e 90 yolcuyla geldi.

Orient Queen Marmaris'te
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Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide çoğu Lübnanlı 90 yolcu bulunduğu belirtildi.

Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Gece geç saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtilen kruvaziyerin yaz boyunca süresince her hafta cuma Marmaris Liman ziyareti yapacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
BeyrutMarmarisOrient Queen
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