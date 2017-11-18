Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Nota Marsel İlhan kuzey kore Belarus
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

Orijinal Tenten çizimi 500 bin dolara satıldı

- 1939 tarihli "Kral Ottokar'ın Hayaleti" macerasının orijinal çizimlerinden bir kare, Paris'teki müzayedede yarım milyon dolara alıcı buldu

Orijinal Tenten çizimi 500 bin dolara satıldı

ANKARA (AA) - "Tenten'in Maceraları" çizgi romanının yaratıcısı, "Herge" adıyla tanınan Belçikalı çizer Georges Prosper Remi'ye ait orijinal Tenten çizimi, Fransa'nın başkenti Paris'teki müzayedede 500 bin dolara satıldı.

BBC'nin haberine göre, Tenten'in "Kral Ottokar'ın Hayaleti" başlıklı 1939 tarihli macerasının orijinal çini mürekkep çizimlerinden biri olan kare, Herge'ye ait kitap ve çizimlerin satıldığı müzayedenin en fazla değer biçilen parçası oldu.

Karede genç gazeteci Tenten ve köpeği Boncuk, bir muhafızın koruduğu saray koridorunda kraliyet mabeyincisinin ardında yürürken görülüyor.

"Esrarengiz Yıldız" macerasından orijinal bir çizim de aynı müzayedede 350 bin dolara alıcı buldu fakat "Hedef Ay" adlı maceranın NASA astronotları tarafından imzalanmış bir kopyasına talip çıkmadı.

İlki 1929 yılında yayınlanan "Tenten'in Maceraları", bugüne kadar 90 dile çevrildi ve 200 milyondan fazla satış yaptı. Tenten, bugün dünyanın en çok tanınan çizgi roman karakterlerinden biri.

Tenten'in "Ay Kaşifleri" macerasından orijinal bir çizim geçen yıl yine Paris'teki müzayedede 1 milyon 640 bin dolara satılarak rekor kırmıştı. Aynı yıl "Mavi Nilüfer" macerasından orijinal bir çizim Hong Kong'da 1 milyon 200 bin dolara alıcı bulmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Kral Ottokar'ın Hayaleti"MüzayedeOrijinal çizimTenten
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5