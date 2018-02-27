Orka Holding'den 2018'de 750 milyon TL ciro hedefi

İSTANBUL (AA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2017 yılında 600 milyon TL ciroya ulaştıklarını belirterek, "Bu yıl dünyada toplam 450 mağaza, 750 milyon TL ciro ve 500 kişilik ek istihdam oluşturmayı planlıyoruz." dedi.



Damat, Tween ve D'S Damat markalarının sahibi Orka Holding, düzenlenen basın toplantısıyla 2017 yılına ilişkin verilerini açıkladı ve geleceğe ilişkin hedeflerini paylaştı.

Orka Holding'in, markalı ihracatta kilogram birim fiyatını 75 dolara yükselterek Türkiye ihracat kilogram ortalamasını da 60'a katladığını aktaran Orakçıoğlu, "2017 yılında 600 milyon TL ciroya ulaştık. Bu yıl dünyada toplam 450 mağaza, 750 milyon TL ciro ve 500 kişilik ek istihdam oluşturmayı planlıyoruz. İşimiz; ülkemiz için çalışmak ve değer üretmek. Tepeden tırnağa tüm ekibimiz, aynı heyecan ve motivasyonla hareket ediyor. Artık dünyanın her yerindeyiz. Dört mevsimi aynı anda yaşıyor, 24 saat uyumuyoruz. İşte bu ruh, Orka Holding olarak tüm dünyada elde ettiğimiz başarının da mimarı." diye konuştu.

Yurt dışında Türkiye'ye karşı olumsuz algı oluşturma çabalarının arttığı bir dönem olmasına rağmen, düzenledikleri bayi toplantısına yoğun ilgi gösterildiğini dile getiren Orakçıoğlu, "Bu hem Türkiye'ye hem de Türk ürünlerine duyulan güvenin dünyada nasıl bir çekim gücü oluşturduğunun kanıtı. Aynı zamanda gelecek dönem trendlerini belirleyen bir şirket olduğumuzu gösteriyor. Bu organizasyon bir hafta daha sürecek ama daha şimdiden aldığımız siparişler, geçen yıla göre yüzde 34 artarak 750 bin adete ve 25 milyon dolarlık değere ulaştı." bilgisini verdi.





- "73 ülkede 160 mağazaya ulaştık"





Süleyman Orakçıoğlu, dünyanın 73 ülkesinde 160 mağazaya sahip olduklarını ve yurt dışı perakende cirolarının 60 milyon dolara ulaştığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin geçen yıl hazır giyim ihracat artışı yüzde 0,5 olurken, Orka Holding olarak ihracatımız yüzde 70 arttı. Ancak daha önemlisi; reel sektör olarak büyük mücadele verdiğimiz Türkiye ekonomisi için yarattığımız katma değer oldu. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) verilerine göre 2017 yılında Türkiye ihracatı ortalama kilogram birim fiyatı 1,28 dolar, hazır giyim ihracatı ortalama kilogram birim fiyatı 14,92 olurken, Orka Holding olarak üç markamızla ortalama 75 dolara ulaştık. Hatta dünya moda devi İtalya’ya ihracatta kilogram birim fiyatımız 86 dolara ulaştı. Markalı ihracatta Türkiye ihracat ortalamasının 60 kat, hazır giyim ihracat ortalamasının da 5 kat üzerindeyiz."



Türkiye hazır giyim ihracatının düştüğü bazı ülkelerde dahi Orka Holding olarak artış kaydettiklerinin altını çizen Orakçıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Moda devi İtalya'ya Türkiye hazır giyim ihracatımız geçen yıl yüzde 9 düşerken, bizde artış yüzde 85 oldu. Almanya'ya sektör ihracatı yüzde 2 artarken, bizdeki artış yüzde 612 oldu. Mısır'a ülke hazır giyim ihracatımız yüzde 33 düştü, bizde ise yüzde 326 arttı. Yine Bulgaristan'a Türkiye hazır giyim ihracatı yüzde 15 düşerken, bizim artış oranımız yüzde bin 441 oldu. Orka Holding olarak markalı ihracatta Türkiye’ye büyük bir katma değer kazandırıyoruz. Ve bu katma değerin yüzde 100’ünü Türkiye'nin üretim, tasarım ve inovasyon altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde yaratıyoruz. Dünya standartlarındaki Müşteri İlişkileri Yönetimimizden tüm adımları ölçülebilir hale getiren 360 derece altyapı sistemi yatırımlarına kadar uyguladığımız tüm disiplinlerin başarımızda katkısı büyük. Marka kimliğimizi Sydney’den Madrid’e tüm mağazalarda bir bütünlük içinde vurguluyoruz. Başarımızdaki en kilit nokta; ulaşılabilir lüks olmamız. Bize uygun olmayan hiçbir pazarda da yokuz."

Orakçıoğlu, 2023 hedeflerine de değinerek, "2023 yılında ise yurt dışı mağazalarının sayısının yurt içinden daha yüksek olmasını, yurt içinde 500 ve yurt dışında bin mağaza ile toplamda bin 500 mağazaya sahip olmayı hedefliyoruz. Online satış rakamlarının ciroya etkisi de her geçen yıl artış gösteriyor. 2023'te online mağazaların cirodaki payı yüzde 25 olacak." bilgisini verdi.







- "Yurt dışında sene sonuna kadar her hafta bir mağaza açılacak"





Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da Avrupalı markaların artık yorgun olduğunu belirterek, "Ulaşılabilir lüks konusunda markalarımız çok büyük hedefe doğru kararlılıkla ilerliyor. Ülkemiz ve kendimiz adına bunu başarmak istiyoruz." dedi.



Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise bu yıl sonunda yurt içi ve yurt dışında toplam 450 mağaza açmayı hedeflediklerini aktararak, "Yurt dışında bu yıl sonuna kadar 53 netleşen mağaza var. Yurt dışında sene sonuna kadar her hafta bir mağaza açılacak. Yurt içinde ise 30'a yakın mağaza açılacak. Bu yıl ilk kez Kamerun, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus pazarlarına gireceğiz. Diğer mağazalar da Almanya, Rusya, İtalya'nın da olduğu ülkelerde açılacak. Yine Avrupa'nın teknoloji olarak en iyi üretim tesislerinden birine sahip olduğumuz Giresun'daki fabrikalarımızın üretim kapasitesini artırarak revize yatırımlar yapacağız. Yurt içi ve yurt dışında toplamda 80 milyon TL'lik bir yatırım hedefliyoruz. 2019 sonunda iç ve dış pazar satış rakamları eşitlenecek." şeklinde konuştu.

Koleksiyonlarda doğa dostu ve inovatif ürünlere yer verdiklerini kaydeden Arar, şu ifadeleri kullandı:

"Üretimden son kullanımına kadar doğa dostu, kimyasal kullanılmayan, yeşil üretim dediğimiz ürünlere yoğunlaşıyoruz. Koleksiyonlarımızda ayrıca erkeklerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Travel Serisi olarak adlandırdığımız kırışmaz kumaştan üretilen ve hem seyahatlerde hem de günlük yaşam temposunda konfor sağlayan takım elbise ve gömleklerimiz; sıvı itici ve leke tutmayan NanoCare gömleklerimiz; kolay ütülenebilen EasyCare gömleklerimiz ve koku hapseden özelliği ile NanoFresh gömleklerimiz, olmazsa olmazları arasında. Aynı zamanda kösele üzerine monte edilen enjeksiyon ile tüm hava ve zemin koşullarına uyum sağlayabilen, NASA tarafından kullanılan ve omurgaya binen yükü ve basıncı azaltan akıllı sünger teknolojisi ile üretilen ayakkabılarımız da yenilikçi ürünlerimizden bir tanesi."

Edinilen bilgiye göre, Orka Holding, İstanbul'da 8 Şubat'ta başlayan ve 4 Mart'a kadar devam edecek olan "7. Yurt Dışı Bayi Toplantısı"nda Latin Amerika'dan Asya'ya, Güney Afrika'dan Okyanusya'ya dünyanın 82 ülkesinden 208 alım heyetini ağırlayacak. Toplantıya İtalya, Çin, Almanya, Avustralya ve İspanya'nın da olduğu 82 ülkeden 208 alım heyeti katılıyor. Aralarında Almanya, İtalya, Çin, Rusya, Avustralya, İspanya ve Pakistan gibi ülkelerden gelen yabancı alım heyetlerinin verdiği siparişler, geçen yıla göre yüzde 34 artarak 750 bin adet ve 25 milyon dolarlık değere ulaştı.