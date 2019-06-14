Orka'dan Babalar Günü'ne

İSTANBUL (AA) - Damat, Tween ve D’S Damat markaları, Babalar Günü'ne özel geliştirdiği "#EyvahBabamSosyalMedyada" projesi ile babaların çocukları ile olan sosyal medya iletişimlerine yönelik esprili öneriler getiriyor.

Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, Orka Holding bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat markaları, Babalar Günü'ne özel geliştirdiği “Eyvah Babam Sosyal Medyada” projesi ile müşterilerine ve sosyal medya takipçilerine güzel anlar yaşatıyor.

Moda perakendesinin önde gelen markaları, ailelerin sosyal medyada yaptıkları yorum ve paylaşımlardan yola çıkarak oluşturduğu “#EyvahBabamSosyalMedyada” projesi ile babalar ve çocuklarına esprili bir anlatımla sosyal medya iletişim önerileri sunuyor.

Önerilerini “Eyvah Babam Sosyal Medyada” başlıklı bir kitapçık bastırarak mağazalarda müşterilerine dağıtan ve yüzleri güldüren markalar, aynı zamanda bu önerilerini “Babalar için Sosyal Medya El Kitabı” adı altında markaların sosyal medya hesaplarında da paylaşıyor.

“Canım babama… Bana bu hayatta çok şey öğrettin, ama bu sefer bir şeyler öğretme sırası bende” anlayışıyla oluşturulan projedeki mesajlar arasında, “Gündelik konuları çocukların paylaştığı postların altına yorum olarak yazmayın. Örnek; 'Hamdi amcanı ara' ve 'Mesajları kelime kelime değil cümle olarak yollarsanız daha iyi olur, insanın içi şişiyor haliyle” gibi espriler bulunuyor.

Orka Holding markalarının babalar ve çocukları arasındaki sosyal medya ilişkisine esprili öneriler getiren projeyi instagram.com/dsdamatonline ve instagram.com/damat_official sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.