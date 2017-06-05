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Orlando'da silahlı saldırı

ABD'nin Orlando kentinde silahlı saldırı meydana geldiği, saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Orlando'da silahlı saldırı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Orlando kentinde silahlı saldırı meydana geldiği, saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Emniyet yetkilileri, kentin banliyösündeki sanayi bölgesinde silahlı saldırı meydana geldiğini ve olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.

Polis, olayın terör bağlantısının bulunmadığını, iş anlaşmazlığından kaynaklanan bir saldırıya benzediğini ifade etti.

Orange County Belediye Başkanı Teresa Jacobs ve Şerif Jerry Demings'in olay yerine gittiği öğrenildi.

Orlando'da geçen yıl 12 Haziran'da bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 49 kişi ölmüş, 53 kişi yaralanmıştı.

Muhabir: Selçuk Acar

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Anahtar Kelimeler:
DünyaOrlandoSilahlı Saldırı
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