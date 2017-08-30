Orman Genel Müdürü Karacabey:

ANTALYA (AA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'daki ormanların yangına birinci derecede hassas bölgeler olduğunu bildirdi.

Genel Müdür Karacabey, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Antalya'da, helikopterle yangından zarar gören alanları inceledi, Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, orman personelinin tatil ve izin demeden, büyük fedakarlık göstererek 365 gün 24 saat görev başında olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bizler çok önemli görev ifa eden, vatan savunmasına katkısı olan çok kıymetli bir kurumun çalışanlarıyız. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve onların canları pahasına koruyup bize emanet etmiştir. Bize düşen görev de bu toprakların erozyon, sel ve heyelanla yok olmasını önlemek."

Genel Müdürlük olarak ormancılık alanında önemli faaliyetler yürüttüklerini, bunların tamamına yakınının da planlı, disiplinli ve zamanında çalışma gerektirdiğini anlatan Karacabey, şunları söyledi:

"Burası yangına birinci derecede hassas bir bölge, neredeyse ormanlarımızın yüzde 90'ına yakını yangına birinci derecede hassas bölgeler. Burada meydana gelen yangınlar bizim planlamamızın dışına gelişebiliyor. Orman yangınlarını ne zaman çıkacağını planlayamayız, bu bizim kontrolümüz dışında. Ancak bizler her an yangına hazır vaziyette olursak zihin ve maddi olarak yangına hazır olursak yangınlara zamanında müdahale ederiz ve yangın büyümeden ve çok büyük felaketlere sebep olmadan yangını kontrol altına alır, söndürürüz. Zor bir görev yürütüyoruz, açık alanda bizim planlamamız dışında gelişen, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik arz eden durum söz konusu yangında. Rüzgarı siz kontrol edemezsiniz. Az önce Mersin Anamur'da yanan 900 hektar alanı kontrol ettik. Arazi çok zorlu ve rüzgar aynı andan birçok yönden esiyor. Planlamalarınız bir kenarda kalarak, sadece fedakarca mücadele etmek gerekiyor."

Yangınlara ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini kaydeden Karacabey, bütün çalışanlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Karacabey, orman yangınlarına müdahale edecek ekibin önce kendi can güvenliğini sağlaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

