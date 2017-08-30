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Orman Genel Müdürü Karacabey, Mersin'de

- Karacabey: "Yangınla mücadelede iş güvenliğinden asla ödün vermeyeceğiz"

Orman Genel Müdürü Karacabey, Mersin'de

MERSİN (AA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınla mücadelede iş güvenliğinden asla ödün vermediklerini, bundan sonra da vermeyeceklerini belirtti.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Karacabey, incelemelerde bulunmak üzere geldiği kentte, Kuyuluk'taki orman deposunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karacabey, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hedef ve politikalar çerçevesinde çalışılması gerektiğini bildirdi.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde çalışarak daha büyük başarılara imza atacaklarını ifade eden Karacabey, şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha başarılı olacağız. Bu başarı sizlerin planlı, disiplinli ve özverili çalışmasının sonucu olacaktır. Yangınla mücadelede iş güvenliğinden asla ödün vermeyeceğiz. Hiçbir şey kendinizin ve yanınızdaki mesai arkadaşınızın canından daha kıymetli değil. Bugüne kadar yapmış olduğunuz başarılı çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezonu kazasız belasız atlatırız, Allah yardımcımız olsun."

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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