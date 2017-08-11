Orman işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde orman işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kadın orman işçilerini taşıyan, Dindar Güçlü yönetimindeki 39 AZ 391 plakalı minibüs, Kofçaz ilçesinin Kocatarla köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Güçlü ve minibüste bulunan 5 kadın işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
Kırklareli Orman İşletme Müdürü Nüfer Yavuz da hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.