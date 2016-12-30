"Orman Köşkleri"nde yılbaşı yoğunluğu

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Sarıalan mevkisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca inşa ettirilen 47 orman köşkü, aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla yılbaşını dolu geçirecek.

Orman köşklerinin işletmesini devralan şirketin müdürü Gökhan Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Sarıalan'da inşa ettirilen orman köşklerine ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Köşklere yılbaşı rezervasyonlarının aylar öncesinden yapıldığını vurgulayan Dağ, "Köşklerimiz, beyaz eşyalı ve doğalgazlı kombili ısıtma sistemine sahip. Misafirlerimiz sadece kendi eşyalarını yanlarında getirip köşklerde rahatça konaklayabiliyorlar. Yiyecek ihtiyaçlarını da misafirlerimiz kendileri karşılıyorlar." dedi.

Dağ, büyüklüklerine göre 2 tip orman köşkünün bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dört ve altı kişilik olmak üzere iki konseptte orman köşklerimiz var. Şu anda Uludağ'da çok güzel kar yağışı var. Dışarıda hava sıfırın altında 10 derecelere kadar düşüyor. Buna rağmen orman köşklerinin ısınma açısından hiçbir problemi yok. Hatta gelen misafirlerimizden bazıları doğalgaz peteklerini bile kapatmak zorunda kalıyorlar. Çünkü ortam o kadar sıcak. O imkanı sağlıyoruz."

Orman köşklerinde buzdolabından çamaşır makinesine, televizyondan bulaşık makinesine kadar bütün beyaz ve elektronik eşyaların bulunduğunu aktaran Dağ, "Köşklerin üst katları barınma bölümü. 4 kişilik köşklerde üst katta bir çift kişilik oda, 2 tane tek kişilik yatak var. 6 kişilik köşklerde ise 2 tane çift kişilik oda ve 2 adet tek kişilik yatak var. Ayrıca köşkün girişinde barbekü var. Misafirlerimiz isterse barbeküyü de kullanabiliyorlar." diye konuştu.

Köşklerin şu anda yüzde 100 dolu olduğunu dile getiren Dağ, "Yoğun bir talep var. Yılbaşı için halen talep geliyor ama köşkler dolu olduğu için geri çeviriyoruz. Sömestir dönemi için de köşklerin şu anda yüzde 70'i doldu. Böyle giderse önümüzdeki hafta sömestir dönemi için de bütün köşkleri doldurmuş olacağız." ifadesini kullandı.

- Tekirdağ'dan Uludağ'a geldiler

Yılbaşı tatili için Tekirdağ'dan Uludağ'a gelen ve ailesiyle orman köşklerinde kalmayı tercih eden Banu Kayabaşoğlu, şunları söyledi:

"Ekstrem tatilcisi olarak bu tarz bir tatili çok istiyordum. Kış ekstremi olsun istedik. Uludağ'da güzel bir kar yağışı var. Daha önce Uludağ'a gelmiştim ama bu kadar yoğun kar yağışını ilk defa görüyorum. İyi oldu. Bu ortamı da yaşamış olduk. Orman köşkünde kalacağız. Köşkler muhteşem, çok güzel ve şirin. Tam benlik. Herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten içi ve dekorasyonu çok hoş. İçerisi sıcak. Ben bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Biraz üşürüz diye düşünüyordum ama yanılmışım."