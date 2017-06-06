Orman köylüsünün yüzü desteklerle güldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 193 orman köylüsü, süt sığırcılığı, koyunculuk, arıcılık ve seracılık gibi alanlarda iki yılda 2,3 milyon lira kredi desteğinden yararlanarak hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine katkıda bulundu.

Bilecik Orman İşletme Müdürü Mehmet Yaycıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen köylülere kredi desteği sağlandığını söyledi.

Ormancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı köylerde yaşayanlara öncelik tanıdıklarını belirten Yaycıoğlu, şöyle devam etti:

''Bilecik ve ilçelerinde yaptığımız çalışma sonrası uygun görülen 193 aileye iki yılda süt sığırcılığı ve koyunculuğu ile seracılık ve arıcılık gibi alanlarda kullanılması amacıyla 2,3 milyon liralık destek verdik. Köylümüz memnun ve devamını istiyorlar. Bu yıl da Bilecik'te ilk etapta 1,1 milyon lira Orman Köylüsünü Destekleme (ORKÖY) kredisi vermeyi planlıyoruz. 2017'de ikinci dönem de 1 milyon lira civarında ORKÖY kredisi vermeye çalışacağız. Yoğun bir talep var. Büyükşehirlerden bunalan ve geçim sıkıntısı yaşayan insanlarımızın daha kolay yaşamasını, köy nüfusunun artmasını planlıyoruz. Amacımız boşalan köylere insanların geri dönmesini sağlayıp, buraların nüfusu ve yaşam kalitelerini artırmak."

- "Köylüler seraların artırılmasını talep ediyor''

İnhisar ilçesine bağlı Çay Köyü muhtarı Ali Balçın da köylerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından 6 sera yapıldığını belirterek, köylülerin bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

Köylülerin seraların artırılmasını istediklerini ifade eden Balçın, ''Bu yıl 3 bin dönüm sera yapıldı. Vatandaşımız memnun ve iyi gelir elde etti. Seraların çoğalmasını Orman Genel Müdürlüğünden rica ediyoruz. Şehirdeki gençlerin köylerine dönmesi önemli. Bol gelir sağlanıyor.'' diye konuştu.

Kredi desteğinden faydalanan Rafet Tuna da aldığı destekle sera kurduğunu belirterek, daha fazla destek sağlanması halinde köyden kente göçün önlenebileceğini söyledi.

Orman Genel Müdürlüğünden hayvancılık kredisi alan Yaşar Bayrak da destekle iki inek aldığını ve sütünü satarak geçindiğini anlattı.

İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Köyü'nden Mithat Güçlüdağ ise krediyle kurduğu serada salatalık yetiştirdiğini ve elde ettiği gelirle seranın parasını çıkardığını anlattı. Güçlüdağ, ''Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan seralar köyümüze istihdam sağladı. Çevre köylerden gelen arkadaşlarımız burada çalışıyorlar. Seralar mükemmel oldu, ürünler de kaliteli.'' ifadesini kullandı.