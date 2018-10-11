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"Orman muhafaza memurlarına da 3600 ek gösterge verilmeli"

- Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü: - "Görev mahiyeti itibarıyla çok zor şartlarda fedakarca çalışan orman muhafaza memurlarına da 3600 ek gösterge verilmeli"

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ANKARA (AA) - Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, 3600 ek göstergenin orman muhafaza memurlarına da verilmesi talebinde bulundu.

Güçlü, yaptığı yazılı açıklamada, orman muhafaza memurlarının yıllardır süregelen sorun ve talepleri olduğunu belirterek, bunların başında ek göstergenin geldiğini vurguladı.

"Görev mahiyeti itibarıyla çok zor şartlarda fedakarca çalışan orman muhafaza memurlarına da 3600 ek gösterge verilmelidir" ifadelerini kullanan Güçlü, bu görevlilerin, güvenlik kuvvetlerinden sonra görev başında en çok şehit düşen kamu çalışanları olduğunu savundu.

Güçlü, "En kıymetli hazinesi canını ortaya koyup fedakarca hizmet veren orman muhafaza memurlarına 3600 ek gösterge hakkı çok görülmemeli. Bu hak, bize göre onlara analarının ak sütü gibi helaldir." değerlendirmesinde bulundu.

Orman muhafaza memurları ile ilgili bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesini isteyen Güçlü, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Kolluk kuvvetleri ve fiili hizmet (yıpranma) görev tazminatı orman muhafaza memurlarına da verilmeli. Uygulanan rotasyonlarda adil ve objektif bir sistem işletilmeli. Orman muhafaza memurlarına objektif kriterlere dayanmayan zimmet çıkarma usulünden vazgeçilmeli. Görevde yükselme hakkı verilmeli. Görev başında kullandıkları ve emekli olduktan sonra kendilerine bırakılan silahlardan yıllık ruhsat parası alınmasına son verilmeli."

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