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Orman ve Su İşleri Bakanı Erdoğlu, Muğla'da

- Bakan Eroğlu: - "(Muğla'nın Zeytinköy Mahallesi'ndeki orman yangını) Bu yangını çıkartan civardaki vatandaşlar. Yangın kendi haline çıkmadı. Ama kasıt var demiyorum. Bir çalışma yaptılar ve alevler rüzgarla taşındı. Bölgeye dışarıdan gelen kimse yok"

Orman ve Su İşleri Bakanı Erdoğlu, Muğla'da

MUĞLA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muğla'nın Zeytinköy Mahallesi'ndeki orman yangınının ihmal sonucu çıktığını bildirdi.

Toplu açılış törenine katılmak için Muğla'ya gelen Bakan Eroğlu, Muğla Valiliğini ziyaret etti.

Eroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Menteşe ilçesinin Zeytinköy Mahallesi'ndeki orman yangınının ekiplerin cansiparane çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını söyledi.

Orman yangınının kendiliğinden çıkmadığına dikkati çeken Eroğlu, "Mutlaka birilerinin tedbirsiz davranması sonucu orman yandı. Ormanla köy arasında belli açık alan olmasına rağmen kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın evlere kadar geldi. Ancak orman teşkilatımız cansiparane çalışıp, canlarını tehlikeye atarak kayıpların daha büyük olmasını önledi. Orman işletme şeflerimiz vatandaşların giremediği ahırlara girerek hayvanları kurtardı. Vatandaşlarımızın kayıplarını gidermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

- "51 ev, 10 ahır ve 2 depo zarar gördü"

Eroğlu, yangında mahalledeki 51 ev 10 ahır ve 2 deponun zarar gördüğünü kaydederek, bütün araçları sevk edip büyük bir mücadele vererek, kuvvetli rüzgara rağmen alevleri söndürdüklerini ifade etti.

Yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Devletimizin güçlü. Yangından zarar gören vatandaşlarımızın yaraları sarılacak. Konteynerler geldi ve köylümüz onlara yerleştiriliyor. İlgili bakanlıklar gerekeni yapıyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bu yangını çıkartan civardaki vatandaşlar. Yangın kendi haline çıkmadı. Ama kasıt var demiyorum. Bir çalışma yaptılar ve alevler rüzgarla taşındı. Bölgeye dışarıdan gelen kimse yok." diye konuştu.

- "Gürcistan'daki yangını biz söndürdük"

Bakan Erdoğlu, orman yangınlarının yüzde 85'inin ihmalden kaynaklandığını dile getirerek, nem oranının düşük ve rüzgarın etkili olduğu dönemlerde orman alanları veya yakınlarında ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

Dünyada bu yıl büyük orman yangınlarının yaşandığına işaret eden Eroğlu, "Bizim bir yılda yanan orman alanımızın 80-100 katını bir yangında kaybeden ülkeler var. Gürcistan'da çıkan son yangını gidip biz söndürdük." diye konuştu.

Eroğlu, yangından zarar gören Zeytinköy Mahallesi'nin afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceği yönündeki soru üzerine, bunun kendi Bakanlıklarının sorumluluğunda olmadığını ancak gerekli incelemeleri yaptıktan tespitlerini ilgililere ileteceklerini bildirdi.

Yangından etkilenen vatadaşlara "geçmiş olsun" diyen Eroğlu, bugün Zeytinköy Mahallesi'ni ziyaret edeceğini söyledi.








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MuğlaOrman YangınıVeysel EroğluZeytinköy
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