Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: (2)

İSTANBUL (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehirlerin 2040, 2050 ve 2071 içme suyu eylem planlarının hazırlandığını belirterek, "Son 15 yılda inşa ettiğimiz 193 adet içme suyu tesisi ile 42 milyon vatandaşımıza içme suyu temin ettik." dedi.

Eroğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, Bakanlığın 2017 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.

Bakanlığın son 15 yılda 158 milyar lira yatırım yaparak, suyla ilgili 7 bin 200 tesisi hizmete aldığını, bunların 508'inin baraj, 513'ünün HES, 327'sinin gölet, bin 171'inin sulama, 193'ünün içme suyu, 17'sinin atıksu, 4 bin 471'inin taşkın koruma tesisi olduğunu kaydeden Eroğlu, Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde yer aldığı için baraj yapılmasının zaruri olduğunu söyledi.

Eroğlu, Türkiye genelinde yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 13,9, 2016'ya göre yüzde 17,3 azalma gözlendiğine değinerek, 2017'de son 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını hatırlattı.

Son 15 yılda 508 baraj inşa edildiğini ve 2003'te 276 olan baraj sayısının 2017'de 784’e yüksetildiğini anlatan Eroğlu, 2019 sonuna kadar bin 71 gölet inşa edileceğini bildirdi.

Bakan Eroğlu, 81 il için "İçmesuyu Eylem Planı" hazırlandığını belirterek, "Şehirlerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarını planladık. Son 15 yılda inşa ettiğimiz 193 adet içme suyu tesisi ile 42 milyon vatandaşımıza içme suyu temin ettik." dedi.

Melen Barajı'nın tek başına İstanbul'daki 13 barajın toplam biriktirme hacminin yüzde 75’ine tekabül ettiğini dile getiren Eroğlu, uzunluğu 31 bin 592 metre olan Türkiye’nin en uzun içme suyu amaçlı tüneliyle de Ankara’nın 2050'ye kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını vurguladı.

Eroğlu, Ergene’nin durumu konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını aktararak, "Ben de atıksu arıtma tesisi yapmayan belediyelere ceza kesebileceğimi söyledim. Bunların hepsi CHP'li belediye. Kendisi de 'Ceza kesmekle olmaz, bunu siz yapın.' dedi. Buradaki bütün belediyelerin, 13 tane ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerini yaptık. Sanayide bütün atıksu arıtma tesisleri yapılıyor." diye konuştu.

- "Yılda 15 milyar lira doğalgaz ithalatından tasarruf ediyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, 85 milyon dekar sulanabilir arazinin yüzde 77’sinin sulamaya açıldığını, sulamaya açılan alanlarla yılda 9 milyar lira zirai gelir artışı ve 1,6 milyon kişiye istihdam sağlandığını anlattı.

Son 15 yılda 4 bin 471 taşkın koruma tesisi inşa edildiğini ve 4,5 milyon dekar alanın taşkından korunduğunu kaydeden Eroğlu, Edirne’yi taşkınlardan koruyacak 50 metre genişliğinde ve 7 bin 800 metre uzunluğundaki Kanal Edirne Projesi'nin yüzde 97’sinin tamamlandığını bildirdi.

Eroğlu, 15 yılda 15 bin 86 megavat kurulu gücünde 513 HES'in işletmeye alındığına değinerek, "Yılda 15 milyar lira doğalgaz ithalatından tasarruf ediyoruz. 2017'deki kuraklığa rağmen 11 ay içerisinde HES’ler 53 milyar kilovatsaat enerji üretmiştir." dedi.

- "Türkiye, erozyonla mücadelede dünya lideri"

Ağaçlandırma ve ormancılık faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Eroğlu, orman teşkilatının her yerde ağaçlandırma faaliyeti yapar hale geldiğini, 15 yılda orman varlığının 1,5 milyon hektar, ağaç servetinin yüzde 30 artırıldığını ve bu yıl 322 milyon fidan üretildiğini kaydetti.

Eroğlu, 2007'de Milli Ağaçlandırma Seferberliği başlatıldığını hatırlatarak, 29 Kasım'da 4 milyarıncı fidanın Edirne'de Cumhurbaşkanı Erdoğan adına dikildiğini söyledi. Eroğlu, bu yıl 800 bin dekar alanda erozyonla mücadele çalışması yürütüldüğünün altını çizdi.

Türkiye'nin erozyonla mücadelede dünya lideri olduğunu belirten Eroğlu, erozyonla taşınan toprak miktarının 168 milyon tona indiğini ifade etti.

Eroğlu, kırsal kalkınmayı destekleyen ormancılık projeleri yapıldığına değinirken, hazırlanan 38 eylem planıyla ormanlardan vatandaşlara ek gelir sağlandığını, 369 bal ormanı kurulduğu, 2015'ten itibaren 3 bin 47 köyde 6,5 milyon gelir getirici fidan dikildiğini anlattı.

Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin 115 milyar dolarlık pazarı bulunduğuna dikkati çeken Eroğlu, Türkiye'nin geçen yıl 507 milyon dolarlık ihracat yaptığını, hedefin ise 2023'te 5 milyar dolar ihracat olduğunu belirtti.

- "Yanan alanları 1 yıl içinde ağaçlandırıyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasında orman yangınlarını kısa sürede söndürmesi ve az alan yanması konusunda birinci sırada yer aldığını belirterek, "Yanan alanlarda 1 metrekare dahi tahsis etmiyoruz, bir yıl içinde ağaçlandırıyoruz. Ayvalık'ta ağustosta çıkan yangında zarar gören Cennet koyuna 33 bin 350 fidan dikildi. İzmir'de yanan alanları ağaçlandırma çalışması yapılıyor." diye konuştu.

Yaban hayvanları için ekolojik köprüler yapıldığını, 2016-2017 kış döneminde tabiata 510 ton yem bırakıldığını kaydeden Eroğlu, şunları söyledi:

"Son 4 yıldır sokak hayvanlarına çok önem veriyoruz. Belediyeler bize proje getirdiği zaman yüzde 40'ına kadar olan kısmı hibe olarak veriyoruz. Ayrıca her hayvanı aşıladığı, küpelediği, kısırlaştırdığı zaman hayvan başına 50 lira ilave para veriyoruz. Belediyeler kalkıp da 'Param yok' demesin. Hayvan barınakları, rehabilitasyon merkezleri için ormandan da yer veriyoruz. Bütün belediyelerden rica ediyorum, sokak hayvanlarını mutlaka küpelesinler, aşılasınlar, kısırlaştırsınlar, sahiplendirsinler."

Veysel Eroğlu, kişi başına İstanbul'da kullanılan su miktarının 300 litre olduğunu bildirerek, 1994'e göre şu anda İstanbul tam 15 misli su harcadığını ancak yapılan tesisler sayesinde su sorunu yaşanmadığının altını çizdi.

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