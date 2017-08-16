Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Bingöl'de:

BİNGÖL (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu hain PKK terör örgütü burada neticede kalkınmayı engelliyor ama onun da hükümetimiz inlerine giriyor. Onları tamamen imha edeceğiz. En son terörist etkisi hale gelinceye kadar burayı terörden temizleyeceğiz." dedi.

Eroğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu ile bazı tesislerin temel atma ve hizmete açılması törenlerine katılmak üzere geldiği Bingöl Havalimanı'nda Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bingöl Valiliği'ne geçen Eroğlu, Vali Mantı'dan ilin sorunları hakkında bilgi aldı.

Eroğlu, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, bakanlık olarak Bingöl'e yaptıkları yatırımlardan bahsederek, kentte 19 müjdeyle geldiklerini söyledi.

Daha önceki Bingöl ziyaretinde de 48 müjde verdiğini anımsatan Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Bingöl'e en çok yatırım yapan bakanlık olduğunu belirtti.

- "Masrafı bizden geliri vatandaştan"

Havzalarda taşkınların önlenmesi için 17 bin 966 dekar arazide özel bir çalışmayla 1 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını bildiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Herşey millet için düsturuyla ormanlık alanlarda gelir getirici türler dağıtacağız. Bunlar içinde bademdir, cevizdir, burada hangi tür yetişiyorsa artık vatandaşın toplayıp satabileceği ürünleri ekiyoruz. Ağaçlandırma yapıyoruz, parselliyoruz. Herkesin huzurunda kura çekiyoruz. 'Arkadaş bu alan sana ait, buradaki ağaçlar da sana ait' diye vatandaşa veriyoruz 49 yıllığına, masrafı bizden geliri vatandaştan olmak üzere."

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Bingöl, Elazığ ve Muş'u kapsayan Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi'ni gerçekleştirdiklerini ve proje kapsamında köylere montalamadan güneş enerjisine, fırından köy çeşmesine, taş ekmek fırınına kadar güzel şeyler yapıldığını aktardı.

Projenin kırsal kalkınma projesi olduğunu ve 2019 yılında sona ereceğini anlatan Eroğlu, söz konusu projenin dünyaya iyi bir örnek olduğunu dile getirdi.

Eroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Bingöl'ün Solhan ilçesindeki yüzen adaların çevre düzenlemesinin yapılacağını ifade ederek, "Burada tabiat turizmi başlatıyoruz. Burada sıcak sular var onu da hayata geçireceğiz. Bu konuda biz hazırız, büyük tecrübe var çünkü. Afyonkarahisar hazır. Bir termal turizmi geliştireceğiz, iki tabiat, doğal ve av turizmini geliştireceğiz." diye konuştu.

- "PKK terör örgütü kalkınmayı engelliyor"

Bingöl'ün kalkınması ve gelişmesi için gereken alt yapının müsait olduğuna işaret eden Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bingöl'ü uçurmamız lazım. Herşey var. Yol, havaalanı var, iklim müsait, muhteşem yaylaları, yüzen adası ve muhteşem güzellikleri var. Burada terörü bitireceğiz vatandaşımız, bütün herkes huzur içinde belki dünyanın zengin turistleri dahi buraya gelecek. Muhteşem tabiat var, mesire alanları, orman köşkleri, bir de termal turizmi geliştirmek suretiyle burayı kalkındırmak mümkün. Potansiyel var, herşey var. Sadece eksik olan ne biliyor musunuz? Bu hain PKK terör örgütü burada neticede kalkınmayı engelliyor ama onun da hükümetimiz inlerine giriyor. Onları tamamen imha edeceğiz. En son terörist etkisi hale gelinceye kadar burayı terörden temizleyeceğiz. Huzur diyarı, kalkınmış bir Bingöl için hep birlikte çalışacağız."

Orman ve İşleri Bakanlığının zamanla yarıştığını vurgulayan Veysel Eroğlu, Bingöl'de 2 içme suyu projesi, 9 baraj ve gölet, 13 sulama tesisi, 113 taşkın koruma tesisi ve 7 HES olmak üzere 144 tesisi açacaklarını, 20 bin 890 dekar alan ağaçlandırma, 84 bin 410 dekar alanda erozyon kontrollü, bin 20 dekar alanda mera ıslahı yapılacağını bildirdi.

Bakan Eroğlu, daha sonra Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen törende, 64 milyon maliyetli 8 tesisin temelini attı, orman köylülerine gelir getirici tür sertifikası dağıttı.











