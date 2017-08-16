Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Elazığ'da

ELAZIĞ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bosna Hersek'ten Afrika ülkelerine kadar gönül coğrafyasının son kalesi Türkiye'dir." dedi.

Elazığ'da temaslarda bulunan Eroğlu, kentte 227 milyon lira maliyetli yatırımın açılış törenine katıldı.

Eroğlu, Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Elazığ için çok önemli olan projelerin temellerinin atıldığını kaydetti.

Projeler arasında bulunan Uluova ve Kuzova Sulama Projelerinin önemini anlatan Eroğlu, bu iki proje ile 50 bin dekarlık alanın sulamaya açılacağını belirtti.

Eroğlu, hayat geçirilecek projelerle sorunların önemli ölçüde azalacağını söyledi.

- "Aziz şehir Elazığ şaha kalkacak"

Elazığ'a müjdelerle geldiklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Burada gerekli tüm projeler yapılacak. Şu anda biz 10 tane sulama tesisi yapıyoruz. İnşaat safhasında 9 tane barajımız var ama 14 tane daha baraj projemiz var, toplamda 23 tane baraj yapıyoruz. 3 tane içme suyu tesisi, 16 baraj göleti, 11 büyük sulama tesisi, 48 dere ıslahı için çalışma yapılacak. Aziz şehir Elazığ şaha kalkacak."

Bakan Eroğlu, ayrıca gelir getirici badem ve ceviz gibi ağaçların dikileceğini ve tüm masraflarını devlet tarafından karşılandıktan sonra eşit bir şekilde çiftçilere 49 yıllığına dağıtılacağını aktardı.

- "Türkiye çıkışta"



Elazığ halkına sevgisini dile getiren Eroğlu,15 Temmuz darbe girişiminde Elazığlıların meydanlara indiğini, vatanına sahip çıktığını vurguladı.

Eroğlu, şöyle konuştu:

"Elazığ gibi milletimizin kahramanları olduğu müddetçe bu bayrak inmez, ezanlar susmaz inşallah. 21 asra mührünü bu millet vuracaktır. Büyük denilen devletler inişte ama Türkiye çıkışta. Allah bizimle beraber çünkü gönül coğrafyamızda öyle dua edenler var ki. Bosna Hersek'ten Afrika ülkelerine kadar gönül coğrafyasının son kalesi Türkiye'dir."

Açılışa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Tahir Öztürk, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.