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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

- "Türkiye hedeflerine hızla ilerliyor. 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" - "Kütahya daha önce kıyıda köşede kalmış, yolları, barajları, göletleri, sulama kanalları olmayan unutulmuş bir şehirdi. Artık Kütahya gelişiyor. Kütahya artık marka bir şehir olacak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

KÜTAHYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin hedeflerine hızla ilerlediğini belirterek, "2023, 2035, 2053 ve 2071 hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Eroğlu, Kütahya Zafer Meydanı'nda toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bakanlığının yatırımlarıyla Kütahya'nın "baraj ve göletler diyarı" olacağını söyledi.

Temeli atılan 8 tesisin toplam maliyetinin 66 milyon lira olduğunu bildiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Kütahya daha önce kıyıda köşede kalmış, yolları, barajları, göletleri, sulama kanalları olmayan unutulmuş bir şehirdi. Artık Kütahya gelişiyor. Kütahya artık marka bir şehir olacak. Kütahya'da 68 baraj ve gölet yaptık. Artık Kütahya gölet ve barajlar diyarı olacak. Türkiye hedeflerine hızla ilerliyor. 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Mustafa Şükrü Nazlı, Vural Kavuncu ve Ahmet Tan ile Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da konuşmalarında tesislerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek Domaniç Çamlıca Barajı, Simav Örenli Barajı, Tavşanlı Sekbandemirli Göleti, Tavşanlı Kozluca Barajı ile üç taşkın koruma tesisinin temeli Bakan Eroğlu ve protokol mensupları tarafından atıldı.

Eroğlu, 10 aileye gelir getirici tür sertifikası ve 10 aileye de Orköy sertifikası verdikten sonra vatandaşlarla sahur yaptı.

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AçılışKütahyaOrman Ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluTOREN
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