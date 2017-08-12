ZONGULDAK (AA) - Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman teşkilatının, orman köylülerinin kalkınmasında lokomotif olacağını belirtti.

Zonguldak Valiliği'ni ziyaret eden Eroğlu, Vali Ahmet Çınar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, Zonguldak'ın Batı Karadeniz'in en güzel illerinden olduğunu söyledi.

Eroğlu, geçmiş yıllarda ormanlara girilemediğini belirterek, "Girdiğiniz zaman merkebinize, traktörünüze ve romorkünüze ağaç envali yüklediğiniz zaman el konulurdu. Bu yüzden orman türküleri çıkmış. Artık her şey millet için düsturuyla hareket ediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Orman teşkilatı, orman köylülerinin kalkınmasında lokomotif olacak." diye konuştu.

Veysel Eroğlu, bakanlıkları tarafından yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

- AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı ziyareti

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, daha sonra AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, burada partililere seslendi.

15 Temmuz'un kanlı ve alçak bir darbe girişimini olduğunu anlatan Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zonguldak dimdik ayakta durdu. Milli irade demokrasi nöbetlerinde meydanlar doldu taştı. Tarihimizin en kanlı ve en alçak hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanlığı ki bu kahramanlık destanı, sadece kendi tarihimize değil, bütün dünya tarihine kahramanlık destanı olarak geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve dirayeti, Başbakanımızın ve bütün 80 milyonun kararlılığı neticesinde püskürtüldü. Allah bir daha böyle acılar göstermesin."

Daha fazla çalışmaları ve bütün milleti kucaklamaları gerektiğini dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Seçimlerden önce yapılan çalışmalar seçim esnasında yapılanlardan çok daha tesirlidir. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Gelsin CHP'li belediyeleri görsün.' Biz CHP'li belediyeleri görüyoruz. Çukur, pislik, çöp. Gel Kılıçdaroğlu, AK Partili belediyelere bak, çiçek gibi her yer. Dolayısıyla fark bu. Birisi çukur, diğeri çiçek gibi bir belediye. Belediyelere çok büyük imkanlar veriyoruz. Hiçbir ayrım yok, eskisi gibi kayırmacılık yok, çünkü bizde adalet var çünkü biz Adalet ve Kalkınma Partisi'yiz."