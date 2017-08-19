Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

ADIYAMAN (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçeceğiz. 'Param yok' diyene gereken desteği biz vereceğiz. Sadece vatandaşın kendi arazisinde değil, ormanlık alanlarda da ekim yapacağız." dedi.

Eroğlu, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Bakan Eroğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman'a her gelişinde ayrı bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Adıyaman'a çok fazla yatırım yapılması" talimatını verdiğini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yüzden buraya gereken önemi veriyoruz. Bu konuda hassasiyet gösterdik. Bugün burada söz verdiğimiz 84 milyon lira maliyetinde 8 tesisin temelini atıyoruz. Adıyaman'a son 14 yılda 11 milyar liralık muazzam bir yatırım yaptık. Yüreğimiz, Adıyaman için atıyor. Burası badem açısından çok önemli bir merkez. Adıyaman'ın mutlaka bir badem üretim merkezi haline getirelim. Bu konuda gerekli destekleri verdik. Vatandaşlarımız da bunu çok iyi değerlendirdi. 50 bin dekarlık alanda badem üretiliyor. Nereden nereye. Hiç badem yokken muazzam bir gelir elde ediliyor."

Eroğlu, orman köylerine desteklerin devam edeceğini vurgulayarak, "Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçeceğiz. 'Param yok' diyene gereken desteği biz vereceğiz. Sadece vatandaşın kendi arazisinde değil, ormanlık alanlarda da ekim yapacağız. Vatandaşın mesela küçük bir alanı var. Adıyaman'dan İstanbul'a gitmiş. Fakat buradaki arazisine bakamıyor. 'Bize müracaat et. Yüzde 65'i devletten yüzde 35'i senden olmak üzere biz burayı ağaçlandıralım. Arazi zaten senin. En azından boş kalmasın. 'Gelirinden istifade et' diyoruz. İnşallah onun temelini atacağız. Adıyaman'da bugün temeli atılacak tesislerin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- "(Yerim yok) diyene ormanda yer var"

Eroğlu, orman teşkilatı olarak Adıyaman'da destan yazacaklarının altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Atatürk Barajı'nın etrafında yeşil kuşak ağaçlandırması yapılması talimatı verdi. 75 bin 200 dekar alanda yaklaşık 10 milyon fidan toprakla buluşacak." dedi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bal ormanı kuracaklarını ifade eden Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu bal ormanlarıyla ilgili bir müjde vereyim. Dünyanın en şifalı bitkileri Türkiye'de. Endemik türler bizde daha fazla. Ancak biz bundan istifade edememişiz. Dedik ki Adıyaman'ı bal üretim ve ihracat merkezi haline getirelim. Burada bademe başlandığında kimse inanmadı. Şimdi ne oldu. 12 yılda burası badem üretim merkezi haline geldi. Şimdi bal için de diyebilirsiniz. Bunu burada kayda düşüyorum; Adıyaman Türkiye'nin en meşhur ballarının üretildiği merkez haline gelecek. İleride badem ile ilgili festival yaptığınız gibi Adıyaman'ın meşhur şifalı balının da festivalini yapacaksınız. Bunun temelini bugün atıyoruz. Sincik'ten başlayalım dedik. 'Yerim yok' diyene ormanda yer var. Kim hangi balı üretmek istiyorsa gerekli destek yapılacak."

- "Adıyaman'ın balı, çok meşhur bir baldan daha kaliteli"

Bakan Veysel Eroğlu, Çelikhan ilçesinde de bal ormanı kurulacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yapılan tahlillerde Adıyaman'daki balların Türkiye'deki çok meşhur bir baldan dahi daha kaliteli olduğu ortaya çıktı. Adını söyleyemem. Çünkü bir ara Afyon sucuğunu Kayseri sucuğuyla mukayese ettim, kıyamet koptu. Ben de kendilerine bir açıklama yaptım. 'Kayserililer işini bilen insanlardır' dedim. 'Bir sucuk mukayese edilirken en kötü sucukla mı mukayese edilir. Tabii Kayseri sucuğuyla mukayese edilir' dedim. Balın adını belli ama söyleyemem. Yarın Kayseri'ye gideceğim. Aman basın bunu duyurmasın. İki sucukta güzel. Her ikisinin de ayrı bir tadı var. Ben bunu itiraf ediyorum."

Eroğlu'na, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat da eşlik etti.















