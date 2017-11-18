Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: New York Central Park'ın üç katı büyüklüğünde bir alanı hazırladık

İSTANBUL (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "New York Central Park var, onun üç katı büyüklüğünde bir alanı, aşağı yukarı 8 bin 500 dekarlık alanda, Kanuni Sultan Süleyman Ormanı'nı hazırladık. 7 kapısı ve 7 bahçesi olan, göleti, dinlenme mekanı ve kuşların bulunduğu muhteşem bir orman. Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun gördüğü zaman 2018 yılında açılışını yapacağız." dedi.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ağaçlandırma törenine katılan Eroğlu, Melen Barajı inşaatının sürdüğünü belirterek, "Allah'ın izniyle 2071 yılına kadar İstanbul'un su problemi olmayacak." dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Eroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Türkiye'nin her yerinde, okul bahçelerinde ağaçlandırma merasimi yapacaklarını ifade ederek, iktidarları döneminde Türkiye'nin, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu, ülkedeki orman alanını 1,5 milyon dekar büyüttüklerini dile getirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğüne talimat vererek yol yapımında kestikleri ağaçların en az 5 katı kadar ağaçlandırma yapılmasını protokole yazdıklarına dikkati çeken Eroğlu, "Aşağı yukarı 385 bin adet ağaç kesilmiş ya da taşınmış. Bunun 5 misli ne yapar, 1 milyon 925 bin adet fidan dikmesi lazım. Şu anda 1 milyon 90 bin tane yol kenarına, 1 milyon 600 bin ormanın yamaçlarına dikildi. 2 milyon 690 bin adet fidan toprakla buluşuyor. Yani biz burada karlı çıktık. 1 milyon daha da söz istiyoruz dikeceğiz. İstanbul'un alanının yüzde 44'ü ormandır. Bu kadar büyük orman olan başka il yoktur. İstanbul ormanlarının yüzde 94'ü de verimli ormandır. Sadece yüzde 6'sı bozuk." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, İstanbul'da ağaçlandırma faaliyetlerine devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar hükümetimiz döneminde diktiğimiz fidanların miktarı 3 milyar 800 milyon. Yıl sonuna kadar 4 milyar fidanı toprakla buluşturmanın bahtiyarlığını yaşayacağız. 2023 yılı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına kadar, dünyadaki her insan için bir fidan dikme seferberliğimiz başladı. 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız. Çok daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Orman Genel Müdürüme şu an talimat veriyorum. 21 milyon fidan İstanbul için yetmez. Buradaki geri kalan bozuk alanları ağaçlandıracaksınız. Vatandaşa istediği kadar fidanı ücretsiz vereceğiz. Bu 21 milyon fidanı 2019 yılına kadar 30 milyona çıkarmak için çalışacağız. Şimdiden ilan ediyorum, 31 Aralık 2019 saat 16.59'a kadar, 30 milyon fidan İstanbul'da toprakla buluşmuş olacak."

İstanbul'da endemik türlerin de olduğuna dikkati çeken Bakan Eroğlu, 54 endemik türün İstanbul'da bulunduğunu, biyolojik çeşitliğinin önemli olduğunu ve arıcılığa destek için bal ormanları kurulması çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından düzenlenen törende, Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile birlikte fidan dikti ve can suyu verdi.

"Dün akşam torunum oldu"

Törende gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Eroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava durumunu sizden mi öğreniyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız bir yere gideceği zaman elbette hava durumunu kendisine iletiyorum. Akıllı telefonlarda da otomatik sistem var, anında hava durumu söyleniyor, nerede ne durumda... Ben de bugün kendisiyle Rize'ye gidecektim fakat dün akşam kız torunum oldu. Ankara'dan akşam buraya gelmek durumunda kaldım."

Bakan Eroğlu, İstanbullulara bir müjde vermek istediğini de ifade ederek, "Beykoz Belediye Başkanımız burada, Amerika'daki New York Central Park var, onun üç katı büyüklüğünde bir alanı, aşağı yukarı 8 bin 500 dekarlık alanda, Kanuni Sultan Süleyman Ormanı'nı hazırladık. 7 kapısı ve 7 bahçesi olan, göleti, dinlenme mekanı ve kuşların bulunduğu muhteşem bir orman. Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun gördüğü zaman 2018 yılında açılışını yapacağız. Onu davet ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da barajların doluluk oranlarına ilişkin de Eroğlu, "Yüzde 54'ü dolu. Herhangi problem yok. İstanbul'un 2071 yılına kadar eylem planı yapmıştık. Merak etmeyin, İstanbul'da susuzluk olmayacak, su sıkıntısı olursa zaten bıyıklarımı keseceğimi söylemiştim." değerlendirmesini yaptı.

Yarın İstanbul'da beklenen yağışa ilişkin de Eroğlu, "İstanbul'da ilgili yağış durumuna baktığımızda yarın 06.00 itibarıyla yağış başlıyor." dedi.

İstanbul Valisi Şahin de ülkede ormancılık alanında son 15 yılda gözle görülür bir iyileşme olduğunu, İstanbul'un bir orman kenti olduğunu belirterek, "İstanbul'un coğrafyasının yaklaşık yüzde 50'si ormanlarla kaplı ve orman arazisi." dedi.

Altyapı, yollar, okullar, sağlık ve sosyal tesisleri için arazi ve arsa gerektiğini de dile getiren Şahin, "İstanbul bunu yaparken çevreci anlayışla yapmaya ve bu dengeyi sağlamaya çalışıyor. Bu noktada İstanbul'un oldukça başarılı olduğunu... Bu yatırımları yapan tüm idare dikkatli bir üslup kullanıyor." dedi.

Muhabir: Lale Bildirici, Muhammed Gencebay Gür