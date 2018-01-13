Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Uzun dönem ortalamalarına yakın yağış bekliyoruz

AFYONKARAHİSAR(AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajlarda şu anda yaklaşık yüzde 30-35 arasında doluluk olduğunu söyledi.

Bazı bölgelerde barajlardaki doluluğun daha fazla olduğunu belirten Eroğlu, "Oralarda bir problem yok. Barajlardaki doluluk oranlarına baktığımızda İstanbul'da yüzde 65,8, İzmir'de yüzde 53,6 ve Bursa'da 45,5'i doludur." diye konuştu.

"Bazı bölgelerde karı başlayacak"

Güneydoğu Anadolu'da özellikle son üç ayda yağışlarda büyük azalma olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da yüzde 65 nispetinde azalma var. Normal beklenen yağışın yüzde 35'i yağdı. İnşallah bugünden itibaren batıdan başlayarak doğuya doğru, önümüzdeki hafta da perşembe günü Güneydoğu'da yağış olmasını bekliyoruz. Yaptığımız hesaplara göre ocak, şubat ve mart aylarında genelde uzun dönem ortalamalarına yakın bir yağış olmasını bekliyoruz. Pazar günü Ege ve Güneydoğu hariç her tarafta yağış var. Önümüzdeki perşembe de Güneydoğu'ya yağış geliyor. Bazı bölgelerde kar yağışı başlayacak."

Yağışlar ve kuraklığa ilişkin bazı değerlendirmelerin olduğuna değinen Eroğlu, "Bazı kişiler, '2018'de içecek su bile bulamayacağız' diyerek vatandaşı tedirgin ediyor. Öyle bir şey yok. Biz bütün 81 ille alakalı uzun vadeli 30, 40, 45 yıllık eylem planları hazırladık." ifadelerini kullandı.

"Şehirlerde susuzluk problemi olmaz"

Bakan Eroğlu, hiçbir şehri susuz bırakmamak için çalışmalar yaptıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerde susuzluk problemi olmaz. Suyumuzun yüzde 74'ünü sulamada kullanıyoruz. Dolayısıyla çiftçilerimizin vahşi sulama yerine mutlaka yağmurlama ve damlama sulamaya dönmeleri gerekir. Biz kapalı sistem borulu sulama sistemlerini inşa ediyoruz. Tarlanın başına kadar getiriyoruz. Tarla içindeki sulamayı vatandaş basınçlı yağmurlama ve damlama ile yaptığı zaman suyumuz yeter. Ama vahşi salma sulama varsa hem toprağı tuzlandırır hem de suyumuzu ziyan eder."

"Fazla su fazla ürün demek değildir"

Çiftçilerden suyu tasarruflu kullanmalarını beklediklerini vurgulayan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile görüştük. Yağmurlama ve damlama sulama için yüzde 50 hibe desteği verilecek. Gerisini de vatandaş kendisi yapacak. Sulamada modern bir sisteme geçtiğimizde bu su da yeter. Bütün çiftçilerimizden rica ediyorum, suyu mutlaka tasarruflu kullansınlar. Fazla su fazla ürün demek değildir. Suyun fazlası da zarardır. Çünkü su buharlaşırken bünyesindeki tuzu toprağa bırakır."

Muhabir: Canan Tükelay