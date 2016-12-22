ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişteki mücadelelerin aksine bugün asimetrik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçmişteki mücadelelerin aksine bugün asimetrik bir saldırıyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Terör örgütlerinin bu kavganın piyonları olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar. Kimi yerde köken, kimi yerde mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden milleti bölmeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki eğer Türk milleti bir ve beraber olursa bu çelik yumruk kendi tepelerine inecektir. Etnik bölücülük zehrini Kürt kardeşlerimize zerk etmeye çalıştılar, hamdolsun başaramadılar. Mezhep bölücülüğü zehrini Alevi kardeşlerimize bulaştırmaya çalıştılar, hamdolsun yine başaramadılar. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden milletimizi bölmeye çalıştılar, hamdolsun bundan da netice elde edemediler." diye konuştu.

Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Mısır'da oynanan oyunun, Türkiye'ye taşınmak istediğine işaret eden Erdoğan, ancak bunda başarılı olunmadığını dile getirdi. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin, tıpkı 17-25 Aralık gibi, devletin içerisine sızdırılmış olan bir ihanet çetesinin mensupları eliyle Türkiye'ye diz çöktürme operasyonu olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz darbecilerin karşısına cesaretle dikilip, boğazına sarılan kolları kırarak bu operasyonu da boşa çıkardı. Son dönemde PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, Rus Büyükelçisi'ne yapılan suikastte olduğu gibi Feto terör örgütünün alçakça, hunharca eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi gayretidir. Şehit verdiğimiz askerimizle polisimizle vatandaşımızla canımızı yakmayı hedefliyorlar. Ama bu can acısı bizim gücümüzü tüketmiyor tam tersine mücadele azmimizi daha da biliyor. Çünkü biz, Yunus Emre'nin dediği gibi 'ölürse ten ölür canlar ölesi değil' inancına, imanına, anlayışına sahip bir milletiz. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyor olabiliriz ama hatıralarını yaşatmakta, emanetlerine sahip çıkmakta, mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız."

Yaşanılan hadiseleri değerlendirirken kendi eksiklerini, hatalarını, zaaflarını tamamen bir kenara bırakmadıklarını ifade eden Erdoğan, "Bunların hepsini de biliyoruz. Şartlar uygun olduğunda birliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyen sorunların çözümü için gereken reformları yaptık, yapıyoruz, yapacağız." diye konuştu.

- "Kimsenin tereddütü olmasın"

Türkiye'deki her bir bireyin hakkının, hukukunun, özgürlük alanlarının muhafazası ve geliştirilmesi konusunda kimsenin en küçük bir tereddütünün olmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, milletin tüm fertlerinin huzuruyla birlikte refahını artırmak için bugüne kadar çok önemli hizmet ve yatırımları hayata geçirdiklerini, bundan sonra daha fazlasını gerçekleştireceklerini anlattı. Erdoğan, "Bu konularda en küçük bir durma, duraksama, geriye gidiş asla söz konusu olmayacak." dedi.

Şu anda içinde bulunulan durumun "bambaşka" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bugün ülke ve millet olarak, bekamızı, geleceğimizi, istiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Onun için 79 milyon diğer tüm farklılıklarımız bir kenara bırakarak geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz. Ben milletime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız" diyen Erdoğan, engellerin de bu şekilde aşılacağını belirtti.

- "Biz birbirimizi Allah için sevelim"

Orman ve Su işleri Bakanlığının faaliyetlerine dikkati çeken Erdoğan, bütün bunlarla beraber enerjide de gayet iyi bir noktada olunduğunu ve daha da iyi olunacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz birbirimizi Allah için sevelim ve göreceksiniz ki netice çok farklı olacak. İnşallah gelecek 2023, 2053, 2071'le çok daha farklı bir Türkiye'nin inşası ve ihyası olacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerini, toplu açılışı yapılan 4 milyar liralık eserlerin ülkenin yarını için bir müjde olması temennisinde bulunarak tamamladı.

- Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı salona gelişinde vatandaşlar, Türk bayrakları ve bir tarafında "Biz birlikte Türkiye'yiz" diğer tarafında il ismi bulunan dövizleri kaldırarak karşıladı.

Konuşmalar öncesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalışmalarını anlatan tanıtım filmi gösterildi.

Konuşmaların ardından toplu açılış törenine geçildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cansuyu Su Temin Projesi ile Kuzey Kıbrıs'a iletilen suyun bulunduğu Afyonkarahisar mermeriyle yapılan bal kabağı figüründe fıskiyeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Hediye takdiminin ardından Batman, Erzurum ve Balıkesir'e canlı bağlantı yapıldı. Batman'la yapılan bağlantıda Erdoğan, "Batman'daki gayretleriniz için tebrikler sunuyoruz hayırlı, uğurlu olsun diyoruz." dedi.

Erzurum Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'na yapılan canlı bağlantıda alanın karla kaplı olduğunun görülmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii karın altında artık milli park falan kalmadı, hepsi kayboldu. Maşallah tesisler de taş kaplama, gayet hoş, gayet güzel ama aynı zamanda kar kaplama, Erzurum." ifadesini kullandı.

Balıkesir'e yapılan bağlantı sırasında ise salonda bulunan Balıkesirli vatandaşların "Balıkesir sizinle gurur duyuyor." şeklindeki ifadelerine karşılık olarak Erdoğan, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Vatandaşlardan birinin Balıkesirspor atkısını kendisine uzatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balıkesir'in durumu iyi değil." dedikten sonra atkıyı alarak, boynuna taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Eroğlu'nun konuşmasında Balıkesir'de yapımı tamamlanan barajın bitirilip bitirilemeyeceğiyle ilgili bir vatandaşın dönemin büyükşehir belediye başkanıyla iddiaya girdiğini ve barajın bitirilmesi halinde "Ağacın dalına kendini asacağını" aktardığı hikayeye atıfta bulunarak, Vali Ersin Yazıcı'ya, "Dalı kes de o kişi intihar etmesin." dedi.

İllere yapılan bağlantıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Bu eserler ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasının inşallah tohumları olsun diyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, kutluyorum." diyerek, Başbakan Yıldırım ve diğer katılımcılarla açılışı gerçekleştirdi.

Törende Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve bazı milletvekilleri ile büyükşehir belediye başkanları da törene katıldı.

(Bitti)