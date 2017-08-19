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Orman ve Su İşleri Bakanlığının Kayseri yatırımları

- Kayseri’de, 749 milyon liralık yatırım bedelli 6 tesisin temeli atılacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Kayseri yatırımları

KAYSERİ(AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Kayseri'ye kazandırılacak 6 tesisin temeli yarın atılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri'de inşa edilecek 749 milyon liralık yatırım bedelli 6 tesisin temelinin atılması için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla yarın tören düzenlenecek.

Meydan Parkı'nda düzenlenecek törenle, DSİ tarafından inşa edilecek Bünyan - Sarıoğlan Sulaması, Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması, Pınarbaşı Panlı Barajı ile Kocasinan Yamula Barajı Ebiç Terfi Sulaması, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Gözlem Kulesi, Aladağlar Milli Parkı Bozçayır Mevkii Kamp Alanı alt yapı çalışmaları ile OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak tesisin temeli atılacak.

Temeli atılacak tesislerle 281 bin 380 dekar zirai arazi suya kavuşacak ve 8 milyon 600 bin metreküp su depolanacak.

Törende ayrıca, orman köylülerinin kalkındırılması maksadıyla 5 aileye gelir getirici tür, 8 aileye Orköy sertifikası ile 4 muhtarlığa yangın söndürme tankeri verilecek ve badem ile ceviz fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiKayseriOrman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
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