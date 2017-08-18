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Orman ve Su İşleri Bakanlığının Kırıkkale yatırımları

- Bakan Eroğlu: "16 milyon liralık 6 tesisimiz var ve bunların temelini atacağız. Hükümet olarak Kırıkkale'ye şu ana kadar 7 milyar liralık yatırım yaptık"

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Kırıkkale yatırımları

KIRIKKALE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kırıkkale'ye 16 milyon liralık 6 yatırım yapacaklarını bildirdi.

Bakan Eroğlu, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret ederek, kente yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Kırıkkale'ye gelirken eli boş gelmediklerini ve bir takım müjdelerle geldiklerini ifade eden Eroğlu, geçen yıl ekim ayında kente gelişinde 16 yatırımın müjdesini verdiklerini belirtti.

Bu kez Kırıkkale'ye 9 tesisin müjdesiyle geldiklerini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Devlet Su İşleri'nin 3 müjdesi var. Orman teşkilatının buranın yeşillendirilmesi için 4 müjdesi var. Doğa Koruma Milli Parklar ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de birer müjdesi var. DSİ'nin müjdelerinden ikisi dere ıslahı, diğeri de dere ıslahının kenarına korkuluk yapılması. Orman alanında da 15 bin 554 dekar arazide çalışma yaparak 1,5 milyonluk fidanı bu yıl toprakla buluşturacağız. Kılıçlar köyünde de bir bal ormanı kuracağız. Bir tane kurmuştuk, 200 dekar alanda bir bal ormanı daha kuracağız ve marka oluşturmaya çalışacağız."

Veysel Eroğlu, orman köylerinde yaşayan 70 aileye bu yıl 800 bin lira kredi ve hibe desteği vereceklerini ve 6 köyde bu yıl gelir getirici orman kuracaklarını bildirdi.

Bu fidanların dikimlerini yapacaklarını ve 3 yıl bakımının, masraflarının ve yerinin devlete ait olacağını aktaran Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Gelir getirici ormanlarda geliri 49 yıl vatandaşa ait olmak üzere kura çekiyoruz. Eşit bir şekilde parselleyip, eşit şekilde ağaçları vatandaşa teslim ediyoruz. Doğa Koruma Milli Parklar Karaahmetli Tabiat Parkı'nda güzel bir çevre düzenlemesi yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Yahşihan ilçesinde otomatik gözlem istasyonu kuracak. Bunların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün özellikle temel atmak için geldik. 16 milyon liralık 6 tesisimiz var ve bunların temelini atacağız. Hükümet olarak Kırıkkale'ye şu ana kadar 7 milyar liralık yatırım yaptık."

Bakan Eroğlu, daha sonra Zafer Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

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Kırıkkale Belediye BaşkanlığıOrman Ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluZiyaret
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