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Orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

MUĞLA (AA) - Zeytinköy Mahallesi'nde 6 Eylül'de çıkan orman yangınının ardından evleri yanan, hayvanları telef olan vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede soğutma çalışmaları da sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait drone ile çekilen görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü görülüyor. Görüntülere, yangından hasar gören evler de yansıyor.

İşçilerin alevlere müdahalesini zorlaştıran arazinin çok engebeli olduğu, yanan tarım arazilerinde, yaşlı ve genç ormanlar, makilik alanlar bulunduğu daha belirgin ortaya çıkıyor. Yangının köyün etrafını sardığı ve büyük bir alanda etkili olduğu da görüntülerde yer alıyor.

Muhabir: Durmuş Genç

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Anahtar Kelimeler:
DroneMuğlaOrman YangınıTürkiyeZeytinköy
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