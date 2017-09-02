Orman yangınlarında 8 bin hektar alan zarar gördü

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de son on yılın verileri karşılaştırıldığında bu yıl orman yangınlarında azalma olduğunu belirterek, "Bu yıl çıkan bin 467 orman yangınında 8 bin 55 hektar alanın zarar gördü. Yanan alan son on yıllık verilerin altında kaldı." dedi.

Bakan Eroğlu, AA muhabirine, orman yangınları ve yangınla mücadele konusunda bilgi verdi. Orman yangınlarıyla mücadelede, önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere 3 temel stratejide hareket ettiklerini belirten Eroğlu, Türkiye'de son on yılın verileri karşılaştırıldığında, bu yıl orman yangınlarında azalma olduğunun görüleceğini aktardı.

Eroğlu, "Bu yıl şu ana kadar bin 467 orman yangınında 8 bin 55 hektar alan zarar gördü. Verilere göre, son on yıla göre daha az yangın meydana gelmiş ve yanan alan da yine son on yıllık verilerin altında kalmıştır. Bu yıl orman yangınlarında gerek adet olarak gerekse alan olarak bir artış yoktur." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yangınlara göre Portekiz'de 67, İspanya'da 10, İtalya'da 14, Yunanistan'da ise 18 kat fazla yangın çıktığının görüleceğini anlatan Eroğlu, diğer ülkelere yangınla mücadele konusunda destek olduklarını, yangın söndürme uçakları ve helikopter yolladıklarını belirtti.

- Orman yangınlarıyla mücadelede 19 bin 718 personel görev alıyor

Bakan Eroğlu, yangın söndürme çalışmalarında en ileri teknoloji̇nin kullanıldığını, ormanların 776 kuleden 24 saat gözetlendiğini, 115 gözetleme kulesinde 230 kamera bulunduğunu vurgulayarak, yangınlara müdahale için 3 bin 41 yangın havuzu kullanıldığını kaydetti.

Eroğlu, orman yangınlarıyla mücadelede hizmetlerinde bu yıl 19 bin 718 personelin görev aldığını, 2 bin 372 araç ve iş makinesi kullandığını bildirdi.

Orman yangınlarında erken tespit ve erken müdahale sürelerinin 2003 yılında 40 dakika iken yapılan yatırımlar ve alınan tedbirlerle 2016 yılında 15 dakikanın altına indirildiğini aktaran Eroğlu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz rüzgar durumu, nem, hava sıcaklığını dikkate alarak bize hassas bölgeleri bir iki gün önceden bildiriyor. Dolayısıyla biz de buna bağlı olarak bir planlama yapıyoruz. Hassas bölgelere acil müdahale ekipleri, anlık müdahale edecek ekipleri yönlendiriyoruz. Dolayısıyla yangın kısa sürede büyümeden sönüyor. Bir de köylere çok sayıda su tankerleri verdik. Köylüler, bunları traktöre takarak kısa sürede yangını söndürüyor." diye konuştu.

- "Yılda yaklaşık 4 yüz milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz"

Yanan alanlara ilişkin çıkan iddialara da değinen Eroğlu, en çok konuşulan alanlardan biri Pina Yarımadası'nda yanan alanının 1987'de Turizm Bakanlığına tahsis edildiğini ve bununla alakalı işlemlerin 12 Ağustos 1991'de Turizm Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Eroğlu, Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde "villa" olarak anılan yapılara ilişkin de şunları söyledi:

"Orman köşkü (kır evleri) ve günübirlik tesislerin yapımı ile alakalıdır. Bu yapılar 29 Eylül 2015'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce onaylanan vaziyet planı doğrultusunda yapılmaktadır. Yapılar daha önce kaldırılanların yerine temeli subasman seviyesinde kargir üstü ahşap olarak, içi ve dışı yöresel mimariye uygun şekilde imal edilmektedir. Tarihe dikkat edilirse alandaki yapılar, söz konusu örtü yangınından önce yapımına başlanan orman köşklerinden ibarettir ve orada meydana gelen yangınla hiç ama hiç alakası olmayan bir durumdur. Yanan alanların bir metrekaresi bile başka bir maksatla kullanılmıyor. Bütün yanan alanları bir yıl içinde yeşillendiriyoruz. Yılda yaklaşık 400 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. 3 milyar 750 milyon fidanı biz dönemimizde toprakla buluşturduk. Bu bir rekordur. Ormanlık alanlar bizim dönemimizde yaklaşık 1,5 milyon hektar arttı. Bu dünyada da takdir topladı. Türkiye bu konuda sadece kendi bölgesinde değil dünyada da lider durumda. Birçok ülkeye tohum fidan gönderiyoruz."