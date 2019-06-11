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Ormancılık sektörü Ankara'da buluşuyor

- Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 12-16 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek

Ormancılık sektörü Ankara'da buluşuyor
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ANKARA (AA) - Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 12-16 Haziran'da başkentte yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel hale getirilmesi planlanan buluşma, Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Program, ormancılık sektöründe ahşap ve ağaç işleri, özel fidancılık, ormancılık iş makine ve ekipmanları, orman yangınları söndürme araç-gereç ve ekipmanları, odun dışı orman ürünleri sektörü, ormancılık alanında faaliyet gösteren bilişim ve teknoloji sektörü temsilcileri ile orman kooperatifleri ve ormancılık sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

Açılışını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yapacağı etkinlikte, ormancılık sektörü ürünleri sergilenecek, ayrıca sempozyum ve çalıştaylar düzenlenecek.

Fuar niteliğindeki etkinliğin son iki günü halka açık olacak, program kapsamında sanatçı Murat Kekilli konser verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliTarım Ve Orman BakanlığıTürkiye Ormancılık Sektörü Buluşması
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