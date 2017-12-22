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Ormanda bulunan cesedin kimliği 3 yıl sonra belirlendi

- Antalya'da 2004'te bulunan başı kesik cesedin, alınan DNA örnekleri sonrası kime ait olduğu tespit edildi

Ormanda bulunan cesedin kimliği 3 yıl sonra belirlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde üç yıl önce ormanlık alanda bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2014'te üzeri tahta ve taşlarla kapatılmaya çalışılan başı kesik bir kadın cesedinin bulunmasının ardından çalışma başlatıldı.

Ceset kimlik tespit çalışmaları için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kayıp başvurusu yapanlardan alınan DNA örnekleri sonrası cesedin Leyla Kavak'a (35) ait olduğu belirlendi.

Kadını kim ya da kimlerin öldürdüğünün tespiti için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
AntalyaCesetSerik
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