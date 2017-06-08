Ormanda cesedi bulunan kişinin kimliği dövmesinden belirlendi

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan ve tabancaya ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kişinin kimliği, kolundaki dövmeden belirlendi, cinayetle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, nisan ayında Yılankale Kokar mevkisinde toprağa gömülmüş şekilde bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu.

Tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kişinin kolundaki "Sultan" yazılı dövmeyi fotoğraflayan polis, dövme yapılan iş yerlerine gezerek yaptığı araştırma sonucu cesedin Yakup Çelik'e ait olduğunu belirledi.

Çelik'in cesedini teşhis eden kız kardeşi, ağabeyinin yıllar önce ölen annesi "Sultan"ın ismini dövme olarak koluna yaptırdığı bilgisini verdi.

Adana Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla 6 kez vurulduğu belirlenen Çelik'in telefon kayıtlarını inceleyen polis soruşturmayı derinleştirdi.

Ekipler, Çelik'in en son görüştüğü Canan B, Ahmet B, Kerem Adnan B, Lokman C, Savaş B., Ömer A. ve Erkan Y'yı gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 2 av tüfeği ve maktule ait eşya bulundu.