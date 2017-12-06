Ormanda kaybolan kişi kundaklama şüphelisi çıktı

BOLU (AA) - Bolu'da, ormanda kaybolduğu ve yaralı olduğunu ihbar etmesi üzerine kurtarılan kişi, çalıştığı iş yerine ait değerli evrakları yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dodurga Mahallesi'nde faaliyet gösteren tavuk çiftliğinde, iş yerine ait önemli evrakların bir çalışan tarafından yakıldığı ve şüphelinin daha sonra yakındaki ormanlık alana kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu hakkında ihbarda bulunan kişinin, pazartesi günü aynı bölgede ormanda kaybolduğu ve yaralı halde olduğunu belirterek yardım isteyen ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılan İ.B. (34) olduğu belirlendi.

Ormanlık alandan kurtarıldıktan sonra Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli İ.B, tedavisinin tamamlanmasın ardından gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

- Olay

Pazartesi günü, 112 Acil Servisi'ni arayan bir kişi, Dodurga Villaları mevkisindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ve yaralı olduğunu belirterek yardım istemiş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ile UMKE ekipleri, ormanlık alanda yaptıkları arama çalışması sonucunda İ.B'yi (34) yaralı yaralı halde bulmuştu.