Ormanda kaybolan Rus turistler, polis ekiplerince bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanda kaybolan Rus uyruklu anne ile kızı, 7 saat sonra polis ekiplerince bulundu.

Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Anna Gosteva (34) ile 14 yaşındaki kızı Olga Vostretsova, Merkez Mahalle'deki Çalış tepesine yürüyüşe çıktı.

Patika yoldan yürüyen anne ile kızı, bir süre sonra ormanda kayboldu. Rus turistlerin, tatil yaptıkları oteli telefonla arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İki ekip halinde bölgede arama yapan polis ekipleri, düdük çalarak ve anonslarla anne ile kızına ulaşmaya çalıştı. Aramalar sonuç vermeyince AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Çalışmayı sürdüren polis ekipleri, Çalış tepesinin zirvesindeki ormanlık alanda Gosteva ile kızı Vostretsova'ya ulaştı.

Yaklaşık 7 saat sonra bulunan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ile kızı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından otellerine gönderildi.