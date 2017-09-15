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Ormanla beraber evleri de yandı

- Kütahya'nın Emet ilçesinde iki ay önce babasını kaybeden, bir süre önce işten çıkarılan, üç gün önce de yangın nedeniyle evsiz kalan Erol Taş ile ailesi, zor günler yaşıyor - Erol Taş: - "Babamın rahatsızlığı bizi hem maddi hem de manevi olarak zora soktu. 10 gün önce de çalıştığım özel ocağın işverenle yaşadığı sorun nedeniyle işten çıkarıldım. Ardından evimiz ve ahırımız yanınca... Talihsizlikler üst üste geldi"

Ormanla beraber evleri de yandı

KÜTAHYA (AA) - ALİ EROĞLU - Kütahya'nın Emet ilçesinde orman yangınında alevlerin sıçraması sonucu evleri kullanılamaz hale gelen Taş ailesi, yaşadıkları kayıplar nedeniyle zor günler geçiriyor.

İki çocuk babası 33 yaşındaki Erol Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Eylül'de Kabaklar köyü yakınındaki orman yangınında evlerinin ve ahırlarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Aile olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Taş, "İki ay önce, 4 yıl kanserle mücadele eden babamızı kaybettik. Babamın bu süreçteki rahatsızlığı bizi hem maddi hem de manevi olarak zora soktu. 10 gün önce de çalıştığım özel ocağın işverenle yaşadığı sorun nedeniyle işten çıkarıldım. Ardından evimiz ve ahırımız yanınca... Talihsizlikler üst üste geldi." ifadelerini kullandı.

Yangın sırasında annesiyle dışarıda olduğunu anlatan Taş, "Babamın ölüm hayrı için Emet'e alışverişe gitmiştik. Komşumuz telefon ederek evimizin yandığını söyledi. Aceleyle köye geldik. Geldiğimizde evimiz ve ahırımız yanmıştı. Komşularımız hayvanlarımızı ve eşyalarımızın bir kısmını kurtarmış. Devletimize Allah zeval vermesin, zamanında müdahale ederek köyümüzü kurtardılar." şeklinde konuştu.

Anne Vesile Taş (59) da yaşadıkları kötü günlerin geride kalmasını temenni ederek, "Bu da Allah'tan. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

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