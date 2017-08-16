TUNCELİ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışma sonrası meydana gelen örtü yangınlarına hemen müdahale edildiğini belirterek, "Ormanlar 80 milyonun ortak malıdır, Türkiye'nin akciğerleridir. Orman, su olmazsa, Türkiye çöl olur. Bu nedenle hep birlikte ormanımızı ve suyumuzu koruyacağız. Orman varlığımız son 14 yılda bir 1,5 milyon hektar yani 15 milyon dekar artmış durumda." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Eroğlu, Valiliği ziyaret ederek, Vali Tuncay Sonel'den brifing aldı.

Bakan Eroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli tesislerin temel atma törenine katılmak için kente geldiklerini söyledi.

Gün içerisinde 9 önemli tesisin temelini atacaklarını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"39 bin dekar alanda 150 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Burada bazı yerlere oturma, yürüyüş ve mesire alanları yapacağız. Yol kenarları, mezarlıklar ve birtakım kutsal yerleri ağaçlandırarak, çardak yapacağız. Burada amacımız 585 fidan üretelim, bunları vatandaşlara dağıtalım. Bugün temel atma merasiminden sonra vatandaşlara fidan dağıtacağız. Bu yıl orman köylerindeki 25 aileye 400 bin lira kredi ve hibe desteği vereceğiz. Bu yıl yine bir köyde badem, 10 köyde de dut fidanı dikerek vatandaşlara vereceğiz. Munzur Vadisi biliyorsunuz milli park. Buraya dört orman köşkü yaparak, 2018 yılında vatandaşların hizmetine sunacağız. Beğenirlerse, talep olursa sayısını arttıracağız."

- Bölgeye 29 milyar 919 milyonluk yatırım müjdesi

Eroğlu, bakanlıklar tarafından kente sağlıktan eğitime birçok yatırım yapıldığını belirterek, hükümetin yöreye her türlü desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Ulaşımı rahatlatmak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bölünmüş yolların yapıldığını anımsatan Eroğlu, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) burada bin 458 konut yaptı. Gerçekten muhteşem tesisler yapılmış. Burası hızla kalkınıyor, gelişiyor. Bu bölgeyle alakalı Tunceli'nin içerisinde olduğu Doğu Anadolu Gelişim Projesi var. Bu proje kapsamında bölgeye 2019 yılına kadar 29 milyar 919 milyon liralık yatırım yapılacak. İçme suyu, göletler, dere ıslahları, ağaçlandırma, mesire alanları gibi birçok çalışma yapılacak. İsteyen belediyelere proje getirmesi halinde ücretsiz fidan desteği de sunulacak." diye konuştu.

- "Sadece örtü yangınıydı ve hemen müdahale edildi"

Tunceli kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmalar sonrasında meydana gelen örtü yangınlarına da değinen Eroğlu, yangınlara ekiplerce müdahale edildiğini belirtti.

Eroğlu, sosyal medyada yayılan haberleri görünce şaşırdığını aktararak, "Sanki Kaliforniya'daki yangın alınmış, buraya monte edilmiş. Olmaz, bu doğru bir şey değil, yalan. Sadece örtü yangınıydı ve hemen müdahale edildi. Görçek köyündeki yangın 8 hektarlık bir yangın. İzmir'de bizim geçen 700 hektar alan yandı. Kontrol edemiyorsun, rüzgar oluyor. Burada da araçlar gereçler herkes müdahale etmiş. Sadece örtü yangını idi, meşeler ayakta." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Tunceli kırsalında yanan bölgelerden çekilen fotoğrafları gazetecilere göstererek, "Görüyorsunuz, ağaçlar dimdik ayakta değil mi? Sadece örtü yangını. Yani Kaliforniya yangınıyla alakası yok. Kaliforniya'da 500 bin hektar yandı." diye konuştu.

Karşılar köyünde çıkan yangına 21 ekibin müdahale ettiğini aktaran Eroğlu, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

- "Orman, su olmazsa Türkiye çöl olur"

Eroğlu, ekiplerin her türlü olumsuzluğa karşı yangınlara müdahale ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biraz insaf sahibi olmak lazım. Orada arkadaşlarımız yangına karşı cansiperane göğsünü siper ediyor, siz burada Kaliforniya yangınını bir görüntü olarak gösteriyorsunuz. Bu etik değil, doğru değil. Ormanlar 80 milyonun ortak malıdır, Türkiye'nin akciğerleridir. Orman, su olmazsa Türkiye çöl olur. Bu nedenle hep birlikte ormanımızı ve suyumuzu koruyacağız. Orman varlığımız son 14 yılda 1,5 milyon hektar yani 15 milyon dekar artmış durumda."

Tunceli'nin Hozat ilçesinde geçen yıl çıkan yangına müdahale için giden arazözlerin teröristlerce yakıldığına işaret eden Eroğlu, "Hozat yolunda yakıldı. Biz 'yansın, boş ver' demedik, yenisini gönderdik. Dolayısıyla burada ormanın, vatandaşın düşmanı bir terör örgütü var. Bizim emniyet teşkilatımız buradaki insanın malını, canını, namusunu korumak için orada can veriyor. Yangın söndürmeye giden arazözü yaktılar." dedi.