Ormanlar Suriye'deki

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Suriye'deki iç savaş süresince Türkiye'ye sıçrayan ve yüzlerce hektarlık ormanlık alana zarar veren yangınların, bu yıl alınan önlemler ve zamanında müdahaleler sayesinde yayılması önlendi.

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş, insanlar ve kentlerin yanı sıra doğaya da ciddi zarar veriyor. Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınların arttığı ülkede, otorite boşluğu ve can güvenliği nedeniyle günlerce alevlere müdahale edilemiyor.

Birçoğu çatışmalar nedeniyle çıkan yangınlar zaman zaman sınırı aşarak, ormanlık alanın yoğun olduğu Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ağaçlık alanlara da yayılıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 yılda Suriye kaynaklı orman yangınlarında bin hektar alanın zarar gördüğü Hatay'ın yanı sıra Kilis'te yangın şeridi bakımları yaparak, özellikle riskin arttığı dönemlerde sınır bölgesinde hazır ekip bulunduruyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'in 8 ayında sorumluluk sahalarında yaklaşık 140 yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Bu yangınların bir kısmının Suriye tarafında başladığına işaret eden Altındaş, "Sınır ötesi yangınların Türkiye'ye geçmesini engellemek için risk analizi yapılarak, birtakım tedbirler alındı. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çok duyarlı ve hızlı hareket ediyor. Sınır hattında sürekli dozer ve greyder bekletiyoruz. Sınır boyunu ve yangın şeritlerini sezon öncesinden titizlikle temizlendi. Araçlarımız çalışabilir vaziyette bakımlı tutuluyor. Bu önlemlerin meyvesini almaya başladık." diye konuştu.

Altındaş, riskli günlerde ve sınırın diğer tarafında çıkan büyük yangınlarda, tehlike geçene kadar sürekli gözetleme yaptıklarını ve sınırda ekip bulundurduklarını vurguladı.

- "Güvenlik duvarının faydası oluyor"

Sınırda yapım çalışmaları devam eden ve önemli kısmı tamamlanan güvenlik duvarının da yangınların yayılmamasına önemli oranda katkı sağladığını aktaran Altındaş, "2016 yılında Hatay'da 30, Kilis'te 14 yangın sınırı aşarak 60 hektarlık ormanlık alanı yok etti. Bu yıl ise Suriye sınırından sıçrayan 5'i Hatay, biri Kilis'te toplam 6 yangında yalnızca bir hektarlık alan zarar gördü. Sınırın diğer tarafında sıklıkla çıkan yangınlar bu yıl da devam ediyor. Ancak anında müdahale ve alınan önlemler, yangınların büyük çoğunluğunun sıçramasını önledi. Bir şekilde Türkiye'ye geçen alevlere ise anında müdahalemiz önlemler sayesinde kolaylaştı." ifadesini kullandı.

Geçen yıllarda zarar gören ormanlık alanlara ağaç ekiminin yapıldığını belirten Altındaş, tüm bölgelerde yeşillendirme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.