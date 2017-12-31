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Ormanlık alanda mahsur kalan çifti UMKE kurtardı

- Karabük'te araçlarının çamura saplanması sonucu ormanlık alanda mahsur kalan çifti Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi kurtardı

Ormanlık alanda mahsur kalan çifti UMKE kurtardı

KARABÜK (AA) - Karabük'te araçlarının çamura saplanması sonucu ormanlık alanda mahsur kalan çift, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, iki aylık hamile eşi Rabia Demirhan (20) ile Baklabostan mevkisindeki ormanlık alana giden Recep Demirhan'ın (22) aracı çamura saplandı.

Aracı çamurdan kurtaramayınca ormanda mahsur kalan çift, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgede çok fazla çamur olduğunun belirtilmesi üzerine olay yerine UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

UMKE ekipleri, uzun süren aramaların ardından bulduğu Demirhan çiftini, Başköy Mahallesi'nde jandarma ve AFAD ekipleriyle bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırdı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin durumunun iyi olduğu belirlendi. Çamura saplanan araç ise Karabük Off-Road Kulübü'ne ait araçla kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ve jandarma ekiplerinin destekleriyle sağ salim kurtarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, özverili çalışmalarından dolayı UMKE ekiplerini tebrik etti.

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