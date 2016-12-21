Örnek davranışı oyuncakla ödüllendirildi

MANİSA (AA) - Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Halep'e gönderilmek üzere kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışlayan 8 yaşındaki Nesibe Tosun'a örnek davranışı nedeniyle oyuncak hediye etti.

Nesibe ile babası Mehmet Tosun'u makamında ağırlayarak örnek davranışından dolayı teşekkür eden Turan, kendisi küçük ama kocaman yürek taşıyan insanların sayılarının artmasını diledi.Turan, Nesibe Tosun'a oyuncak bebek ve hikaye kitabı armağan etti.

Kaymakama teşekkür eden Tosun da Halepli çocuklara gönderilmek üzere yeniden para biriktirmeye başladığını belirterek, "Bu defa daha çok biriktirip arkadaşlarımı da bağış yapmaları konusunda teşvik edeceğim." dedi. Tosun, herkesi bağış yapmaya davet etti.

İlçeye bağlı Avşar Mahallesi'nde muhtarlık ve mahalle sakinlerince Haleplilere yardım kampanyası başlatıldığını öğrenen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Nesibe Tosun, yardımların toplandığı markete gelerek kumbarasında biriktirdiği 50 lirayı market sahibine teslim etmişti.