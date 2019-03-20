Örnek köy Tevfikiye UNESCO’da sahneye çıktı

Troya’nın dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte başlatılan kültür ve turizm hamlesine destek veren OPET’in Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Tevfikiye köyünün geçirdiği değişimi UNESCO’nun Paris’te bulunan merkezinde düzenlenen “2018 Uluslararası Troya Yılı” konferansında anlattı.



Tarihe Saygı Projesi



Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda 2006 yılından bu yana devam eden “Tarihe Saygı Projesi” ile büyük bir değişim yaratan OPET, “Uluslararası Troya Yılı” nedeniyle Çanakkale’deki çalışmalarına devam ederek geçtiğimiz yıl Troya bölgesinde yer alan Tevfikiye Köyü’nü Arkeo-Köy’e dönüştürdü. Anadolu’nun kadim değeri olan Troya’nın dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte başlatılan kültür ve turizm hamlesine destek veren OPET, bir yıl boyunca bölgede yürüttüğü çalışmaları uluslararası platforma taşıdı.



Türkiye’de ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ konusunda öncü kimliğiyle tanınan ve ‘OPET Bilinçli Toplum Projeleri’nin lideri OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Troya bölgesinde yer alan Tevfikiye köyünün geçirdiği değişimi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nun Paris’teki merkezinde 15 Mart’ta düzenlenen konferansta anlattı. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren Troya Arkeolojik Alanı’nın konu edildiği ve UNESCO nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer’in ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa Öztürk’ün yanı sıra UNESCO Dünya Miras Komitesi Avrupa ve Kuzey Amerika Bölgesi Birim Başkanı Dr. Isabelle Anatole-Gabriel ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rüstem Aslan da katıldı. Türkiye’nin tanıtımı için büyük önem taşıyan bu konferansı Unesco büyükelçileri, Fransız üniversitelerinden tarihçi, sosyolog ve akademisyenler, iş insanları, basın mensupları ve çok sayıda davetli izledi.



Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda 13 yıldır yürüttükleri “Tarihe Saygı Projesi” ile bölgenin tarihine sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “UNESCO’nun Troya bölgesine desteğinin 20‘nci yılı olması nedeniyle Uluslararası Troya Yılı ilan edilen 2018’de, bölgede hayata geçirdiğimiz çalışmaları tamamladık. Tevfikiye Köyü’nü gelecek nesillere taşıyacak çalışmalara imza atmaktan ve bu çalışmaları böylesine önemli, uluslararası bir platformda anlatmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.



Nurten Öztürk, Troya bölgesine en yakın yerleşim yeri olan Tevfikiye Köyü’nün fiziksel ve sosyal değişimine yönelik çalışmaları şöyle özetledi: “Troya, dünyanın yakından tanıdığı bir destanlar kenti. Tevfikiye ise 5000 bin yıllık kültürel bir devamlılığın izlerini taşıyor. Tevfikiye’lilerin yani son Troyalılar’ın yaşadığı ve bu köyde tarihin izlerini yaşatmak, antik kenti ziyaret edenlerin köyde vakit geçirmesini, mola vermesini sağlamak öncelikli hedefimizdi. Projemize başlarken köy halkının beklentilerini anlamak, sosyo-ekonomik ve demografik bilgilerini öğrenmek amacıyla bir anket çalışması yaptık. Onların görüşleri ile şekillenen projemizin temelini yine eğitim ile attık. Köylülerimizin bilinçlenmesini, iş sahibi olmasını ve sosyal yaşam kalitelerinin artmasını amaçladık. Takı tasarımından, İngilizceye, hijyen kurallarından, pansiyonculuğa kadar pek çok değişik konuda eğitim verdik. Aynı zamanda yaşadıkları toprakların değerini anlamalarını, öğrenmelerini ve anlatmalarını sağlamak üzere tarih bilgilerini tazeledik. İş kurmalarını sağlayacak şekilde restoran, pansiyonculuk, kahve ya da organik gıda ürünleri satışı için eğitimler verdik, satış stantları oluşturduk. Projenin takibi ve köy halkının projeye desteğini sağlamak amacıyla yöreye gelenleri aydınlatmak amacıyla Troya’nın arkeolojik mirasından yola çıkarak köyümüzü fiziksel bir değişimle Troya VI dönemi mimarisi ile donattık. Var olan binalara Troya dönemininin izlerini taşıyan görsel düzenlemeler yaparak restore ettik, ziyaretçilerin hayal gücünü çalıştırmaya, canlandırmaya çalıştık. Tarihi bölgelere, antik kentlere yapılan ziyaretlerde hep merak edilen ne yiyorlardı sorusuna cevap aradık. O dönem yetişen sebze, meyve ve tüketilen gıdaları araştırarak bir Troya menüsü oluşturduk. Troya-Tevfikiye köyü ve müze üçgeni içinde köyün değişimi bizi dünyada belki de ilk kez yapılan arkeo-köy modelini geliştirmeye itti. Dileriz ki bundan sonra tüm tarihi alanlarda bu tür hayal gücünü canlandıracak açık hava müzeleri yapılsın, projemiz tüm dünyaya model olsun.”



Öztürk sözlerini “ Tevfikiye Köyü‘nü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları ve figürlerinin yanı sıra tarihi ve mitolojik değerleri ile arkeo-köye dönüştürdük.. Tevfikiye Arkeo-köy’ü; destanlarla anılan ve ülkemizin sahip olduğu en önemli tarihi miraslardan biri olan Troya Antik Kenti’ne yapılan ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen ve Troya tarihinden izler taşıyan, Truva filminin platosunu andıran bir köy haline getirdik” diyerek noktaladı.



Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Rüstem Aslan konferansta yaptığı konuşmada “Avrupa uygarlığının gelişiminin erken dönemindeki kritik bir evrede nasıl ilerlediğini anlamak bakımından muazzam bir önem taşıyan Troya arkeolojik alanı 3 bin yılı aşkın kesintisiz bir yerleşimler zincirini belgelemekte ve bir medeniyetler resmi geçidine tanıklık etmektedir” dedi.Troya’nın Anadolu, Ege ve Balkan kültürlerinin buluştuğu bir noktada yer almasının bu üç uygarlığın birbirleriyle ilişkilerinin belgelenmesinde ona daha da büyük bir önem kazandırdığını dile getiren Aslan şöyle konuştu: “Troya prehistorik dönemin en meşhur ve en önemli kentlerinden biridir. Troya’da ve Troas bölgesinde yürütülen araştırma ve kazılar bölgede 8 bin yıldır yerleşim olduğunu göstermektedir. Troya Arkeolojik Alanı 4 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Son 150 yıla yayılan 40 ayrı kazı faaliyeti kale ve aşağısındaki kentin geçmiş yerleşimlerinin birçok özelliğini gün yüzüne çıkarmıştır.”



Aynı zamanda bir Tarihçi de olan UNESCO nezdindeki Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Altay Cengizer, tarih bilincinin bir ülkede yerleşmesinin kalkınma ve ilerleme hedefleriyle doğrudan ilintisi olduğunun ortaya konulmuş olduğuna vurgu yaparak, OPET'e bu doğrultuda sürdürdüğü gayretleri için teşekkür etti. Dünyada en iyi tanınan ilk beş marka içinde yer alan UNESCO'nun Genel Merkezi ve Paris gibi bir kültür şehrinde bu çok nitelikli Troya konferansının yapılmış olmasının kataloge edilecek bir etkinlik olduğunu dile getiren Büyükelçi Cengizer, konferansa bilim ve arkeolojiyle ilgili nitelikli Fransız çevrelerinden de oldukça yüksek katılım olduğuna dikkat çekti, bu faaliyetin UNESCO'da da büyük ilgi uyandırdığını söyledi.



UNESCO Dünya Miras Komitesi Avrupa ve Kuzey Amerika Bölgesi Birim Başkanı Dr. Isabelle Anatole-Gabriel ise Türkiye’nin dünya mirası listesinde yüzde 30’luk bir payı olduğunu dile getirdi ve bu payın Türkiye açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.



Troya Tevfikiye Arkeo- Köy Projesi



Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda 2006 yılından bu yana yürüttüğü “Tarihe Saygı Projesi” ile tarihi yarımadada büyük bir değişim yaratan OPET, “2018 Uluslararası Troya Yılı”nda; tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve Troya ören yerine en yakın yerleşim yeri olan Tevfikiye Köyü’nün fiziksel ve sosyal değişimini içeren çalışmalarını tamamladı.Çanakkale Valiliği ile 21 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile başlayan proje ile Tevfikiye Köyü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları, figürleri, tarihi ve mitolojik değerleri ile açık hava müzesi niteliğinde arkeo- köye dönüştürüldü.



OPET Tevfikiye Arkeo-köy’ün, dünyanın yakından tanıdığı, destanlarla anılan ve ülkemizin sahip olduğu en önemli tarihi miraslardan biri olan Troya Antik Kenti’ne yapılan ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapılabileceği ve Troya tarihinden izler taşıyan bir köy haline getirilmesi amaçlandı. Köyün bir yandan restorasyonu devam ederken diğer yandan da Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle farklı başlıklarda kurslar başlatıldı ve bölgede sosyal yaşam kalitesi yükseltildi. Tevfikiye bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti verebilecek duruma getirildi.



Tevfikiye Arkeo-Köy Projesi başlangıcında Tevfikiye Köyü halkıyla bir sosyolojik bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bu araştırma ile köy halkının sosyo-ekonomik, demografik bilgileri derlendi, Troya’ya ilişkin görüşleri, beklentileri, kurs talepleri ve destek verecekleri konularda görüşleri alındı